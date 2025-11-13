Intenta hacer contenido en catalán y recibe la negativa de sus seguidores: "¿Por qué os molesta tanto?"

Morís, también conocido como @encatalasiusplau en la red social TikTok, es un joven catalán nacido en Barcelona que tiene un objetivo muy claro: subir vídeos a sus redes sociales en la que es la lengua cooficial de su comunidad. En este sentido, se puede observar que todas las publicaciones que realiza en la plataforma anteriormente mencionada son en esta lengua, aunque también debe emplear el castellano para que todos los españoles le entiendan.

Es cierto que el catalán impera en todo su contenido, pero tampoco puede dejar de lado la que es la lengua oficial del Estado. No obstante, pese a que tiene total facilidad en comunicarse de las dos maneras, ha asegurado que le ha surgido un problema muy grave con respecto a una de ellas. Según ha testimoniado, a sus seguidores no les gusta que suba vídeos hablando en catalán, y esto es algo que insistido que no entiende en absoluto.

"¿Por qué os molesta tanto el catalán? Fuera coñas, necesito que me lo comentéis"

De hecho, en la biografía de la publicación ha expresado lo siguiente: "Explicádmelo, por favor". Posteriormente, Morís ya empieza a presentar cuál será la idea que iba a exponer un caluroso 8 de julio de 2024. "Gente. Una pregunta: ¿Por qué os molesta tanto el catalán? Fuera coñas, necesito que me lo comentéis", inició animando a sus espectadores a justificarse en el apartado de los comentarios.

Existe cierta creencia en España por el que se le da menor importancia a que otros españoles empleen la lengua cooficial de su lugar de nacimiento. Según trata este catalán, esto es algo que ocurre de verdad. Y no solo eso, ya que también expone que hay que tener en cuenta el tema de los acentos, los cuales son mayor o menor criticados en función del que se posea.

"Un catalán abre la boca y ya molesta. No lo entiendo"

"Un gallego habla en gallego y no pasa nada. Un hombre del País Vasco habla en vasco y tampoco pasa nada. En Andalucía otra persona habla en castellano con su acento, que muchas veces a mí al menos me cuesta entender, y hay palabras que no entiendo", argumenta. Esta gran diversidad, a la cual la expone como un "arte", no es igual para todos los españoles, y los catalanes son los perjudicados.

"Un catalán abre la boca, habla en catalán y molesta. Es que no lo entiendo", aporta. A partir de ahí, Morís expresa que no tiene ningún tipo de problema en crear contenido en español y que ninguna de las personas catalanas que conoce le recomiendan realizar vídeos tan solo en catalán, algo que para nada ocurre al revés. "Yo vivo en Barcelona y soy de aquí, de Cataluña", contextualiza.

"Los catalanes no me recriminan nada por hacer vídeos en castellano"

"No hay ningún catalán que me diga: ¿Por qué no hablas en catalán?, ¿por qué no lo haces si estás en Cataluña?", informa mientras que detalla qué es lo que le ocurre cuando esta idea es a la inversa. Cuando hace contenidos en catalán "les molesta" y suelen quejársele diciéndole lo siguiente: "¿Por qué no haces vídeos en castellano?".

Como ya ha sido mencionado anteriormente, Morís también desarrolla su trabajo en redes hablando en castellano (no solo lo hace en TikTok, también se puede ser testigo de que esto ocurre en el resto de sus perfiles); pero, desafortunadamente para él, esto es algo que gran parte de sus seguidores no tiene en cuenta. Finalmente, su testimonio concluye de la misma manera que empezó: "Es que no lo entiendo, ¿por qué?", concluye.