Así usan Twitter los políticos catalanes: Orriols, la más influyente

"Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión...". Este tweet fue durante tres años la publicación con más ‘me gustas’ de la historia, superado ahora únicamente por la familia Chadwick Boseman y Elon Musk. Su autor, en 2020, fue un político, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, lo que demuestra el alcance que tienen las redes sociales hoy en día.

En España, y concretamente en la política catalana, muy pocos partidos o candidatos pueden resistirse a estar activos en las redes, especialmente Twitter, pero ¿quiénes son los más activos y qué beneficios les aporta?

Con la ayuda de la herramienta Zeeischumer y realizando la técnica scrapping, se han recogido los tweets de los principales políticos catalanes desde el 1 de enero de 2025 hasta el pasado 8 de marzo. Las cifras contienen un margen de error.

¿Quién lidera el debate en 'X'?

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, es la figura catalana más influyente en ‘X’. Con 321 tweets (una media de casi 5 al día), superó las 17 millones de impresiones. Además, fue la política con más retweets (casi 200.000), y likes (717.582). Con menos actividad, Carles Puigdemont tiene una de las mayores cifras de impresiones por tweet. A pesar de tener 28 publicaciones, superó los dos millones de impresiones.

Por volumen, el más activo fue Miquel Iceta, del PSC, con 555 publicaciones, aunque el resto de sus estadísticas no ocupan el mismo puesto. Políticos como Xavier García Albiol, alcalde popular de Badalona, o Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, combinan una buena frecuencia de publicaciones con un alto nivel de engagement.

Cruce de datos

Los políticos más efectivos son los que tienen entre 40 y 49 años, gestionando la actividad con el impacto. Los mayores de 60 son poco influyentes. En cuanto al género, a pesar de la mayoría de hombres, las mujeres consiguen mejores resultados por tweet. Por partido político, Aliança Catalana, PP y ERC son los que logran mejores métricas, en contraposición con el PSC y Junts.

Influencia en votos

Antiredes

Las estadísticas muestran que aquellos partidos con mayor actividad durante la campaña electoral municipal de Barcelona de 2023, obtuvieron mayores niveles de interacción. Sin embargo, fue el candidato con más impacto,y no el más activo, quien generó mejores valoraciones ciudadanas (según el CIS). En resumen, no es tanto la cantidad de publicaciones sino cómo se usa X para generar cercanía, identidad local y mensajes con eco.También hay algunos casos de políticos que no solo se abstienen de publicar en ‘X’, sino que. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, anunció su retirada de Twitter en 2021 por “el clima de odio y confrontación” de esta red social. Jaume Collboni también desactivó su perfil personal por un motivo similar a Colau. Como ellos, son varios los políticos que han renunciado a publicar en X por creer que alimenta la polarización, la desinformación y la toxicidad.