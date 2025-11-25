Avanza la colocación de los brazos de la gran cruz de la Sagrada Familia

Las obras de instalación de los brazos de la cruz para la torre de Jesucristo en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia progresan según lo previsto en el calendario de construcción. Este hito arquitectónico, que se alza como un símbolo en el cielo de Barcelona, sigue sumando piezas clave en su culminación. El proceso de montaje continúa tras la colocación del brazo inferior el pasado 30 de octubre y del núcleo central que servirá de unión para toda la estructura. El pasado jueves se instaló el primer brazo horizontal, concretamente el orientado hacia la fachada del Nacimiento. Está previsto que en breve se coloque el segundo, el que mira hacia la fachada de la Pasión.

Desde un punto de vista técnico, los brazos siguen la característica geometría de doble giro del conjunto. Presentan una forma octogonal en el extremo que conecta con el núcleo central y una cuadrada en el extremo exterior. Cada una de estas monumentales piezas tiene un peso aproximado de 11,30 toneladas y unas dimensiones de 4,40 metros x 4,50 metros x 4,50 metros. Según el plan de trabajo, se espera que durante las próximas semanas lleguen al templo los tres brazos restantes. Una vez posicionados en la plataforma de trabajo, situada a 54 metros de altura, se procederá a tareas de preparación. Estas incluyen la instalación de los vidrios y otros trabajos de acondicionamiento interior, previos al montaje final en el punto más alto de la torre.

La culminación de la torre de Jesucristo está cargada de simbolismo, ya que coincidirá con la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Este logro no solo supondrá un hito histórico para la basílica, sino que también se erigirá como un tributo póstumo a la figura de su visionario arquitecto. La efeméride irá acompañada de diversos actos conmemorativos que honrarán su legado.