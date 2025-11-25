Trapero niega que los Mossos supieran detalles de infiltraciones policiales de otros cuerpos

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha negado que la policía catalana haya tenido detalles sobre infiltraciones de agentes de otros cuerpos policiales del estado, como de la Policía Nacional, ya que no reciben este tipo de información.

Lo ha dicho este martes en la Comisión de Investigación sobre infiltración de policías del Estado en movimientos sociales, políticos y populares de Cataluña en el Parlament, donde Trapero ha lamentado que no se le haya preguntado por el "objeto de la comisión", según él, al considerar que se han tratado cuestiones por actuaciones de los mossos.

"Como director general de la Policía y la consellera de Interior actual no tenemos conocimiento de si han hecho realmente algunas infiltraciones o las han dejado de hacer porque, entre otras cosas, no se nos informa sobre ello", ha afirmado. Ha añadido que la persona que tiene estar informado sobre estas infiltraciones es un juez, ya que es el que vela por el procedimiento.

Por otro lado, Trapero ha indicado que los Mossos no tienen "ningún tipo" de programario espía similar a Pegasus que afecte sobre teléfonos o ordenadores, y ha subrayado que lo único de lo que dispone la policía catalana es un sistema de Inteligencia Artificial para trabajar sobre mensajes emitidos en las redes sociales.

Grupos

Por parte de los grupos parlamentarios, Jordi Riba (PSC) ha remarcado que Trapero no tenía responsabilidades políticas ni dirigía el cuerpo cuando se produjeron las infiltraciones, algo que el mismo director general ha subrayado en su intervención.

En este sentido, Francesc Dalmases (Junts) ha pedido que, al hablarse de infiltración y espionaje, haya una "absoluta escrupulosidad" y la voluntad de comparecer en caso de que haya alguna conducta que se salga de esta línea, mientras que Mar Besses (ERC) ha preguntado por las decisiones tomadas para actuar ante las infiltraciones que se han producido en Catalunya.

Por su parte, Andrés García (Comuns) ha hablado sobre los "límites" de los cuerpos policiales al infiltrar a agentes, mientras que Xavier Pellicer (CUP) ha reprochado a Trapero que no se hayan depurado responsabilidades después de un presunto caso con presuntamente un mosso implicado en espionaje digital en movimientos sociales catalanes.