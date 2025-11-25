La Boqueria de Barcelona coloca 78 sensores para medir el flujo de visitantes y mejorar su experiencia

El mercado barcelonés de La Boqueria ha colocado 78 nuevos sensores en distintos puntos para medir en tiempo real el flujo de visitantes y el movimiento en los espacios y, así, "mejorar y optimizar" la experiencia de las personas que pasan por las instalaciones.

En un comunicado este martes de TC Group Solutions, la empresa catalana que ha desarrollado e implementado la tecnología en el mercado, se concreta que la iniciativa forma parte del proyecto Boqueria Digital y que ha recibido el apoyo de Turisme de Barcelona, consorcio que ha canalizado los fondos europeos Next Generation.

"La elevada afluencia de personas que visitan La Boqueria cada año, alrededor de 23 millones, ha llevado al mercado a impulsar este proyecto, que le permitirá contar con datos precisos y objetivos sobre ocupación y flujos de personas", explica el comunicado.

Los 78 sensores recogerán datos "objetivos" sobre cómo se mueven los visitantes, lo que permitirá diseñar estrategias que "mejoren" la seguridad, la eficiencia y la experiencia del usuario y "orientar" diferentes decisiones estratégicas sobre inversiones y mejoras en el mercado. EFE