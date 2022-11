Collboni reniega de las supermanzanas de Colau en Barcelona

Por si a alguien le quedaban dudas, la campaña electoral para los comicios municipales de mayo ya ha comenzado. Apenas dos días después de ser proclamado candidato por el PSC, Jaume Collboni ya ha empezado a cargar las tintas contra la alcaldesa, Ada Colau, contra, precisamente, uno de sus caballos de batalla: las supermanzanas. Así, Collboni no es partidario de seguir aumentando espacio para más supermanzanas en el Eixample. En una entrevista en Catalunya Radio, ha afirmado que “convertir todo el Eixample en un parque es imposible” y que “esto es obvio y de sentido común”. Cree que tienes que poder “llegar en taxi a tu casa si tienes un problema”.

Ahora bien, Collboni se ha mostrado partidario de seguir sacando adelante políticas de pacificación y dice que seguirá impulsando proyectos que nos ayuden a reducir la contaminación. Sin embargo, considera que esta pacificación debe ir acompañada de más transporte público y que “si tú restringes por un lado, tienes que dar la alternativa”.

Sobre la posibilidad de hacer pagar a las motos para aparcar en Barcelona, el primer teniente de alcalde se ha mostrado contundente: “En absoluto”, ha dicho. El alcaldable del PSC dice que Barcelona “es una ciudad muy de moto” y que “hay que hacer de la moto una aliada de la movilidad”.

Tal y como ya hizo el sábado, cuando fue proclamado candidato del PSC, Collboni ha afirmado que se presenta a las elecciones con un objetivo: ser el alcalde de Barcelona. Si el sábado dijo que no haría “de muleta de nadie” este lunes ha dado un paso más y ha asegurado que en política, “si no ganas vas a la oposición”. Y ha insistido: “Sólo me planteo ser alcalde”.