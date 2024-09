Este restaurante centenario de Barcelona reabrirá como un McDonald’s

Fueron muchos los locales míticos de Barcelona que tuvieron que cerrar a causa de la pandemia de 2020. Uno de ellos fue Can Soteras, el restaurante centenario barcelonés ubicado entre la avenida Diagonal y el paseo de Sant Joan conocido por haber organizado la Semana del Caracol durante más de dos décadas.

El local de Can Soteras, que desde el pasado mayo está alquilado, ahora reabrirá como un McDonald's. Según avanzó esta semana El Periódico, el local se encuentra en obras de reforma.

Según ha informado uno de los fundadores de la plataforma de los establecimientos históricos de la ciudad Emblemàtics Barcelona, Alberto Mejías, Can Soteras –a pesar de ser centenario– no formaba parte del catálogo de establecimientos emblemático que el Ayuntamiento elaboró en 2016. Es por ello que no es obligatorio conservar nada del mobiliario ni de la decoración del espacio.

Se prevé que el nuevo restaurante de la conocida cadena de comida rápida abra entre mediados de diciembre y principios de 2025.

Can Soteras se hizo muy famoso por sus caracoles, conocidos en toda la ciudad, preparados en hasta doce recetas diferentes, entre las que se encontraban los caracoles "cojonudos", preparados con guindilla y chorizo ​​picante.

El restaurante fundó en la década de los 80 la Fiesta del Caracol, que reunía a personalidades de la cultura catalana, fanáticos de los caracoles y clientes habituales.