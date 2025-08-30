Tiroteo en plena Rambla Prim: un hombre herido tras una pelea en un bar de Barcelona

Un violento incidente sacudió la noche del pasado viernes la Rambla Prim, en el distrito barcelonés de Sant Martí, cuando un hombre de mediana edad fue herido de gravedad por arma de fuego tras una pelea en la entrada de un bar. Según testigos presenciales, la discusión entre la víctima, empleado del local, y un cliente se intensificó rápidamente, pasando de un intercambio verbal a una agresión física.

En medio del altercado, el agresor sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa, alcanzando al trabajador en el abdomen. Tras el ataque, el autor huyó del lugar a pie, sin ser identificado, mientras los clientes del bar entraban en estado de pánico. La escena fue descrita como caótica, con gritos, gente corriendo y una rápida intervención de los servicios de emergencia, que trasladaron al herido en estado crítico al hospital más cercano.

Fuentes oficiales confirmaron que los Mossos d’Esquadra han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y dar con el paradero del autor del disparo. El área fue acordonada durante varias horas mientras los agentes recopilaban pruebas, revisaban cámaras de seguridad y tomaban declaración a los testigos.

La gravedad del ataque ha generado una fuerte preocupación entre los vecinos y comerciantes del barrio, que denuncian un aumento de la violencia en la zona en los últimos meses. La policía no descarta que el agresor tuviera antecedentes penales, y ha intensificado la búsqueda con unidades especializadas.