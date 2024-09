De Bob Dylan a Ramones: la libreta que explica la historia del rock en Barcelona

Puede parecer imposible, pero la historia del rock, al menos la de los años 80 en Barcelona, cabe en un cuaderno. Eso es lo que ocurre cuando trabajas en la organización de algunos de los más importantes eventos musicales que han pasado por la capital catalana: puedes acceder a bandas y solistas internacionales, puedes estar colaborando a su lado. Parece humano que, dada esa proximidad, alguien quiera tener un recuerdo de esa experiencia.

Eso es lo que le ocurrió Rudy Basso, un restaurador afincado en Barcelona y que trabajó como proveedor de cáterin para Gay & Company, la firma de Gay Mercader dedica en España a la promoción de la música rock internacional. En ese tiempo, Basso pidió a muchos de esos músicos que estamparan su rúbrica en un cuaderno que hoy resulta impresionante porque contiene la firma de un total de 200 solistas y grupos, entre 1980 y 1987, además de documentarse en que momento el encuentro con algunos de los nombres más importantes del rock de todos los tiempos. Ahora esa libreta es objeto de culto, como lo demuestra el hecho de ser una de las piezas estrella de la subasta de autógrafos organizada por RR Auction. Se espera que pueda alcanzar los 10.000 dólares, aunque en el momento de cerrar este artículo la última puja estaba en 1.815 dólares.

Echando un vistazo a esta libreta de 176 páginas nos podemos topar, por ejemplo, con Bob Dylan tras su actuación del 28 de junio de 1984 en el Mini Estadi de la capital catalana. En otra nos topamos con The Clash, con el inigualable Joe Strummer a la cabeza, con motivo de su paso por el Pabellón del Joventut de Badalona el 27 de abril de 1981. Unos días más tarde de ese mismo año y en el mismo lugar, el 9 de noviembre, fue el turno de los Ramones y el cuaderno de Rudy Basso se enriqueció con las firmas de los legendarios Joey Ramon, Dee Dee Ramone, Mark Ramon y Johnny Ramone. En el álbum también nos topamos con Elton John, Genesis, AC/DC, Peter Gabriel, The Cure, Leonard Cohen, Kiss, James Brown, Joan Baez, Lou Reed, Yes, Police, Neil Young, Supertramp o Mike Oldfield, entre muchísimos otros.

Como curiosidad, no siempre estas grandes bandas, al pasar por Barcelona (o Badalona) contaban con todos sus miembros. Es lo que pasó cuando en el Palacio de los Deportes de Barcelona, el 19 de octubre de 1981, aterrizaron Grateful Dead, aunque sin la presencia de ese icono llamado Jerry Garcia. Su firma fue sustituida por la de su secretario personal que sí acudió a la cita.

El cuaderno se complementa con una serie de páginas redactadas por el hijo de Basso con anécdotas de los encuentros de su padre con las estrellas del rock.