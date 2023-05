Concursantes de "MasterChef" creen que Picasso o Dalí construyeron la Sagrada Familia

El ser uno de los espacios con mayor audiencia no quiere decir que el nivel cultural sea alto. Esta semana uno de los espacios más vistos de TVE, "MasterChef" acogió una serie de declaraciones que fueron reídas como si se trataran de una broma cuando, en realidad, son objeto de la más profunda ignorancia.

Todo ello lo protagonizó uno de los concursantes que más está dando que hablar, en ocasiones no por motivos culinarios, pese a que ese es el tema del espacio televisivo. Se trata del joven Luca Danzi, de profesión tiktoker, quien en cada entrega de "MasterChef" regala a la audiencia con alguna frase en la que demuestra sin ningún tipo de tapujos su total ignorancia en lo más esencial en cuanto a cultura general.

Pablo Picasso GTRES

Esta semana, ante las cámaras del espacio, el concursante admitió que "de cultura voy un poco mal, y me están pillando los tíos por todas partes y no resuelvo ni una. Así que cuando salga de aquí me voy a poner con la cultura en la cabeza". Todo ello para concluir que lo suyo es "demasiado TikTok y poca cultura". Que eso es verdad saltó pronto a la vista cuando fue preguntado si sabía quien era Pablo Picasso, de quien este año se conmemora el cincuenta aniversario de su fallecimiento. Luca aclaró que es "el pintor que hace esculturas y que pinta súperbien". El tiktoker también dijo que Picasso vive en la actualidad en Barcelona. Si la metedura de pata ya era grande, la fiesta siguió al reconocer que se había confundido con Antoni Gaudí.

Turistas toman fotos de la Sagrada Familia este sábado inicio del puente de la inmaculada concepción Alejandro Garcia EFE

Para excusarse de ese error, Luca, otra vez en confesión ante las cámaras de "MasterChef" echó las culpas a otro de los participantes del programa para argumentar que había alguien mucho más ignorante que él en el estudio. "Álex, igual, porque a mí Álex me ha dicho que Picasso era el de la Sagrada Familia… ¡Madre mía, el nivel!", dijo. Pero si creen que la ronda de ignorancia acabó aquí, no se vayan todavía porque aún hay más. Evidentemente Álex estaba equivocado porque, como seguidamente sentenció Luca, "el de la Sagrada Familia es Dalí".

Lo peor no es la ignorancia, que ya de por sí es grave, sino que TVE lo emita como una broma más, como una gracia, en un espacio de máxima audiencia que presume de transmitir valores.