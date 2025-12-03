Dalmau insinúa que las propuestas de los Comuns no son "creíbles"

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado que el Govern está trabajando para tener un régimen sancionador de la Ley de Vivienda "creíble" para que pueda aportar los resultados buscados.

Así se ha pronunciado este miércoles en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, donde el portavoz de los Comuns, David Cid, ha criticado que "309 días después de aprobar el régimen sancionador, aún el Govern no ha sido capaz de aprobar una sola sanción".

Dalmau ha sostenido que el objetivo del Govern es poner una sanción y "que no tenga marcha atrás", y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo catalán para impulsar medidas que hagan efectivo el control de los precios del alquiler en las zonas tensionadas.

Ha recordado que, desde que se aprobó el régimen sancionador, han incorporado nuevos inspectores, y ha detallado: "Estamos armando los expedientes de tal manera que el día en que nosotros podamos detectar este incumplimiento y lo sancionemos, pueda ser efectivo", aunque no ha concretado a partir de cuándo será posible.

Paneque

Por su parte, la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha destacado que el Govern está trabajando en la compra de activos inmobiliarios que son propiedad de entidades bancarias o fondos, y ha recordado que la semana pasada llegaron a un acuerdo con Inmocaixa para comprar 1.064 viviendas de alquiler asequible.

"Esta operación se suma a tres otras operaciones anteriores, de manera que el cómputo total, el incremento de vivienda pública permanente será de 3.092 viviendas en total", ha subrayado Paneque.