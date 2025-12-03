El Parlament tramitará por lectura única que funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad

El Pleno del Parlament ha aprobado este miércoles tramitar por lectura única la iniciativa de PSC-Units para refundir en un único texto varios preceptos de textos legales vigentes en Catalunya sobre función pública, y que incluye el reconocimiento como agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios.

La propuesta ha sido avalada con el 'sí' de PSC-Units, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, mientras que ERC, Comuns y CUP han votado en contra.

La iniciativa se podrá debatir y votar finalmente a partir del próximo pleno, después que los grupos puedan presentar enmiendas a la totalidad.

Si se aprueba, se reconocerá esta condición a funcionarios y directivos que ejerzan funciones de régimen interior de los centros penitenciarios, con el objetivo de "dar seguridad y protección jurídica" a su actividad.

Además, obligará a la Generalitat a indemnizar a estos funcionarios en caso de lesiones o daños materiales en el ejercicio de sus funciones.

De esta forma, estarán equiparados en este sentido con otros colectivos que son reconocidos como agentes de la autoridad, como por ejemplo los Mossos d'Esquadra.