Damm, incluida en el ranking mundial de las 100 empresas que más contribuyen a la innovación

La compañía catalana Damm ha sido reconocida entre las cien empresas más destacadas a nivel mundial en materia de innovación, según el ránking elaborado por la International Chamber of Commerce (ICC) y la plataforma global de innovación Mind the Bridge, presentado en los Corporate Startup Stars Awards 2025, celebrados este miércoles en París.

La directora de negocio digital y datos de la compañía, Laura Gil, ha subrayado que "ningún desafío puede afrontarse en solitario", y en este sentido, ha defendido la colaboración con distintos actores del ecosistema como vía para combinar conocimiento y creatividad, tal y como ha señalado la empresa en un comunicado.

Además, Damm ha recibido una mención especial del jurado por su iniciativa LAB1876 Talent, un programa interno que fomenta la participación de los empleados en el desarrollo de ideas y soluciones innovadoras. De hecho, algunas ideas se aplican posteriormente en la empresa. Esta dinámica, informa Damm, ha impulsado nuevas colaboraciones con universidades, startups y otras organizaciones del ámbito de la innovación.

El responsable de innovación abierta, Jordi Torrent, ha destacado que "LAB1876 Talent demuestra que, cuando se impulsa el talento interno, surgen propuestas que transforman la manera de trabajar y contribuyen al crecimiento de la compañía y del sector".

Durante el evento, Candace Johnson, miembro del jurado y exintegrante del Executive Board de la ICC, ha subrayado que estos premios reconocen no solo la creatividad de empresas y startups, sino también su capacidad para convertirla en acciones que promueven ecosistemas de innovación inclusivos y con verdadero impacto.