Desaparecen seis fotografías sobre cerámica del mural "El beso" de Barcelona

Seis fotografías sobre cerámica de las 4.000 que forman el mural 'El mundo nace en cada beso', conocido popularmente como 'El Beso', han desaparecido, según ha confirmado a Efe el Ayuntamiento de Barcelona.

Las mismas fuentes municipales han confirmado que investiga para averiguar cómo ha pasado y trabaja para identificar cuáles son las baldosas del mosaico desaparecidas, que conforman una hilera vertical, para poder reponerlas en el futuro.

Desde que se instaló en 2014 en una plaza del barrio Gòtic de la capital catalana, este mural, elaborado a partir de fotografías facilitadas por la ciudadanía, es uno de los lugares más fotografiados de Barcelona.