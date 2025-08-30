Los Mossos investigan un suceso con un herido de bala en la Rambla Prim de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer un suceso que tuvo lugar anoche en la Rambla Prim de Barcelona, en el distrito de Sant Martí, donde un hombre resultó herido de bala.

La policía autonómica ha confirmado que hacia las 21.30 horas de ayer, viernes, tuvo lugar un altercado que acabó con un herido de arma de fuego, aunque ha evitado dar más detalles, de momento, porque se trata de una investigación en marcha.

En el momento de la intervención de los Mossos, la vida de la persona herida no peligraba, según las mismas fuentes.

La policía no ha realizado hasta ahora ninguna detención relacionada con el suceso.