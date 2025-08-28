Detenido en Martorell un hombre por vinculación al terrorismo yihadista

Un hombre de 36 años ha sido detenido en Martorell (Barcelona) en el marco de la 'Operación ASSOQ', una investigación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. El detenido está acusado de un delito de adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo yihadista.

Según las fuerzas de seguridad, el individuo se encontraba en un "avanzado proceso de radicalización violenta". La investigación se inició en 2024 al detectarse que realizaba proclamas cada vez más agresivas en redes sociales a favor de grupos yihadistas. Su radicalización se vio alimentada por el consumo intensivo de contenidos extremistas relacionados con el conflicto en Palestina.

Ante el riesgo de que pudiera llevar a cabo una acción violenta, los agentes decidieron anticipar su detención el pasado 13 de agosto. En el registro de su vivienda en Tarragona se incautaron varios dispositivos electrónicos y un arma blanca. Tras pasar a disposición judicial, el detenido ingresó en el centro penitenciario Brians 2.

La operación fue llevada a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil y el Área de Información Territorial de los Mossos de Terres de l'Ebre, bajo la coordinación de los Juzgados Centrales de Instrucción número 3 y 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.