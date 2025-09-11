Cataluña celebra hoy, día 11 de septiembre, su fiesta nacional, que se celebra todos los años y se conoce como la Diada. Esta fecha es de gran significado histórico y cultural para esta comunidad autónoma en el noreste de España pero, ¿qué significa Diada en catalán?

En catalán, diada significa literalmente "día señalado, en el que se celebra una fiesta grande", según el Diccionario del Institut d'Estudis Catalans. Normalmente se refiere a un día conmemorativo o festivo, ya que no se usa para cualquier día del caalendario.

Algunas Diadas famosas en Cataluña son: