Diada
¿Qué significa ‘Diada’ en catalán?
Esto dice el Diccionario del Institut d'Estudis Catalans
Cataluña celebra hoy, día 11 de septiembre, su fiesta nacional, que se celebra todos los años y se conoce como la Diada. Esta fecha es de gran significado histórico y cultural para esta comunidad autónoma en el noreste de España pero, ¿qué significa Diada en catalán?
En catalán, diada significa literalmente "día señalado, en el que se celebra una fiesta grande", según el Diccionario del Institut d'Estudis Catalans. Normalmente se refiere a un día conmemorativo o festivo, ya que no se usa para cualquier día del caalendario.
Algunas Diadas famosas en Cataluña son:
- Diada Nacional de Cataluña: 11 de septiembre, fue oficialmente reconocida como fiesta nacional de Cataluña en 1980, con el restablecimiento de la Generalitat tras la dictadura. Hoy en día hay actos florales por la mañana y actividades populares a lo largo de toda la jornada.
- Diada de Sant Jordi: se celebra el 23 de abril, y es la fiesta del libro y la rosa, día de la cultura en Cataluña.
- Diada de Sant Esteve: 26 de diciembre, es un día tradicional navideño en Cataluña, que se celebra el día siguiente de Navidad con la familia extensa. Son típicos los canalones para comer.
- Diada de Sant Joan: 24 de junio, es la noche del fuego y las hogueras, celebración del solsticio de verano.
