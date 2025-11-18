Junts enmienda las propuestas de financiación de Montero y ve un proceso de "recentralización"

El diputado de Junts en el Parlament, Antoni Castellà, ha considerado este martes que las propuestas del nuevo modelo de financiación anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son "un proceso de recentralización y encorsetamiento" y no mejoran la capacidad financiera de Catalunya.

"La mala noticia es que, una vez más, de los 22.000 millones que los catalanes pagan al Estado y no vuelven con servicios para los catalanes, no mejoramos ni un solo euro", ha destacado en un comunicado.

Sobre que Hacienda vaya a presentar en enero un nuevo modelo de financiación, ha constatado que el compromiso del Gobierno y de la Generalitat era tener un nuevo modelo antes de terminar el año: "Ni nuevo modelo de financiación, y además, la ministra ya anuncia que será multilateral y bilateral a la vez".

En su opinión, habrá una financiación homogénea para todo el mundo "y los que tengan competencias específicas tendrán una financiación específica, y esto es exactamente el sistema que hay ahora".

También ha lamentado que el objetivo de déficit para Cataluña se sitúe en el 0,1 "mientras que el Estado español se reserva el 1,8" así como el hecho de que los ayuntamientos no tengan capacidad para endeudarse pese a ser los más tensionados, ha apuntado.