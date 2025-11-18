Estas son las instalaciones deportivas de la ciudad en las que Barcelona invertirá hasta 10 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports (IBE), dedicará 10 millones de euros a la mejora de hasta 13 instalaciones deportivas de la ciudad, entre ellas el futuro polideportivo del Poble-sec, que se ubicará en al pabellón 2 de recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, el campo de rugby de la Foixarda y el CEM Mar Bella.

Se trata de la concreción de los 10 millones acordados entre el gobierno del alcalde, Jaume Collboni, y el grupo municipal de ERC para los Presupuestos de 2025 y que han presentado a los medios este martes el concejal de Deportes, David Escudé, y el portavoz republicano Jordi Castellana.

Escudé ha asegurado que las actuaciones previstas con estos 10 millones son "inversiones muy lógicas y muy necesarias" para adecuar las instalaciones a las exigencias federativas y las de los usuarios que las utilizan, ya sea a nivel de iluminación, césped o mejora del espacio.

Ha asegurado que todos los cambios se realizarán con la "mínima afectación" a los clubes, especialmente las que impliquen cambios en la superficie, que prevén llevar a cabo en periodos fuera de la competición, como el verano.

También ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición a apoyar los Presupuestos municipales de 2026, que se someterán a votación definitiva en el pleno de este viernes, para asegurar los 21 millones previstos para el deporte y velar por una "ciudad más saludable".

Castellana

Por su parte, Castellana ha celebrado haber materializado los 10 millones acordados con el gobierno para las cuentas de 2025 y que "se hagan efectivos en la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad" que, ha destacado, alrededor de un 70% practican deporte regularmente.

"Teníamos acordado el número, y ahora la concreción de los espacios que se beneficiarán", ha señalado el portavoz republicano, que también ha esperado que los 21 millones previstos en las cuentas de 2026 se acaben confirmando.

Instalaciones

De los 10 millones que se dedicarán exclusivamente a la mejora de instalaciones, Escudé ha destacado los 3 que se dedicarán a la primera fase de obras del nuevo polideportivo del Poble-sec, que espera que entre en funcionamiento en 2027, y los 1,7 para la renovación del césped artificial del campo de fútbol de la Teixonera y del de rugby de la Foixarda.

También se abordará el estado del césped artificial de los campos municipales de futbol de Canyelles, Nou Barris y Menorca con la redacción de un nuevo proyecto de ejecución, y se sustituirá el pavimento del CEM Mar Bella.

Por otro lado, se dedicarán 1,8 millones a reformar y ampliar los vestuarios del campo de fútbol del CEM Guinardó, reforma que incluye un nuevo acceso exterior desde la calle Telègraf, 1,1 a remodelar los del CEM Mar Bella y otro 1,1 a instalar una nueva cubierta en la piscina exterior del CEM Can Toda.

Respecto a las mejoras de la iluminación, se renovarán las del IEM Escola Industrial, el CEM Pau Negre-Parc del Migdia, el Velòdrom d'Horta, el CEM Mar Bella, el estadio de atletismo Joan Serrahima y el campo de rugby de la Foixarda.