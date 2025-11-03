Un edificio de chocolate en pleno centro de Barcelona

Barcelona es, sin duda, una de las ciudades con más rincones por descubrir del mundo. En cada paseo, en cada esquina, la ciudad condensa siglos de historia y arte que conviven en perfecta armonía. Desde los vestigios romanos de la antigua Barcino hasta las murallas medievales del Barrio Gótico, pasando por la arquitectura moderna y contemporánea, la capital catalana es un auténtico mosaico de estilos. Pero si hay un periodo que marcó su fisonomía con un sello inconfundible, ese fue el modernismo.

A finales del siglo XIX y principios del XX, una generación de arquitectos visionarios convirtió Barcelona en un laboratorio de creatividad y belleza. Antoni Gaudí dejó su huella con joyas como la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló, el Palau Güell o el Parc Güell; Lluís Domènech i Montaner elevó la arquitectura a la categoría de arte total con el Palau de la Música Catalana o el Hospital de Sant Pau; y Josep Puig i Cadafalch, con su inconfundible estilo neogótico y elegante, completó el trío de genios que definieron la identidad visual de la ciudad.

Paseo de Gracia

Un paseo por el Passeig de Gràcia basta para entender la magnitud de este legado. Este bulevar, considerado un auténtico museo al aire libre, reúne algunas de las obras más emblemáticas del modernismo catalán: la Casa Milà, la Casa Lleó i Morera o la Casa Batlló, entre otras. Sin embargo, entre tantas fachadas célebres, hay una que a menudo pasa desapercibida y que, curiosamente, está inspirada en una tableta de chocolate.

Se trata de la Casa Amatller, situada justo al lado de la Casa Batlló. Su historia se remonta a 1898, cuando el industrial chocolatero Antoni Amatller adquirió un edificio en el Passeig de Gràcia para transformarlo según sus gustos y estilo de vida. Para ello, confió en Josep Puig i Cadafalch, quien no se limitó a restaurar, sino que reinventó por completo la construcción. El arquitecto le dio un aire gótico urbano y remató la fachada con un frontón escalonado de inspiración nórdica que recuerda, inevitablemente, a una tableta de chocolate.

El interior conserva todavía el esplendor original de finales del siglo XIX. En el piso noble, mosaicos romanos, mármoles esgrafiados y vigas policromadas conviven con esculturas y detalles decorativos que hablan del refinado gusto de su propietario. En la actualidad, el edificio alberga el Instituto Amatller de Arte Hispánico, fundado en 1941 por Teresa Amatller, hija del industrial, y que hoy constituye un importante centro de documentación y estudio para historiadores del arte.

A los pies del edificio, en la acera, una piedra roja marca el kilómetro cero del modernismo catalán. Un pequeño detalle que pasa inadvertido para muchos transeúntes, pero que simboliza el punto de partida de uno de los movimientos artísticos más influyentes de la historia de Barcelona.

Así, entre el bullicio de los turistas y las tiendas de lujo del Passeig de Gràcia, se esconde este dulce tesoro arquitectónico: un edificio que, además de parecer de chocolate, guarda en su interior la esencia de una época dorada en la que la belleza y la innovación se dieron la mano para transformar la ciudad.