La entidad S'ha Acabat denuncia marginación de la Universitat Autònoma de Barcelona por no ser independentista

Ha vuelto a suceder. La entidad juvenil y constitucionalista S’ha Acabat! había solicitado formalmente el pasado 7 de septiembre su participación en la Feria Comunitaria de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). Tras remitir un plan de actividades, el Rectorado comunicó de manera unilateral y sorpresiva el 20 de septiembre que se priorizaría el “riguroso orden de llegada” de las solicitudes, lo que dejó fuera a S’ha Acabat y a 16 asociaciones más, informa El Catalán.

Según ha documentado la propia asociación con imágenes y vídeos, la mayoría de las entidades oficialmente excluidas sí participaron con normalidad, con carpas numeradas facilitadas por la propia universidad.

Para S’ha Acabat!, esta actuación constituye una “clara discriminación” y un nuevo episodio en la vulneración de derechos fundamentales por parte de la UAB, recordando que la propia institución ya fue condenada judicialmente en 2018 por impedir el registro de lo que luego sería la asociación S’ha Acabat!

S’ha Acabat! ha anunciado que valorará acciones legales para garantizar el respeto a la igualdad de trato y al derecho de asociación en la universidad y ha cursado ya una nueva solicitud para instalar su carpa, dejando claro que no van a conseguir silenciar su presencia en el campus.