No es del País Vasco: este es el apellido catalán de cuatro letras que todos los españoles piensan que es euskera

Los apellidos no son algo irrelevante. Todos y cada uno de ellos cumplen con un papel fundamental en la sociedad y en la vida de las personas. Aparte del nombre, también son ese primer símbolo de identificación de las personas. De hecho, hay gente que le da más importancia a los apellidos que a los nombres, ya que es más habitual que varias personas compartan su nombre antes que uno o dos apellidos.

A su vez, actúan como un vínculo con la historia y las dinastías familiares. Van trascendiendo de generación en generación y provocan un legado que también entra en contacto con la cultura. A través de ellos, también se pueden rastrear y descubrir orígenes geográficos, linajes, oficios antiguos o incluso tradiciones que han marcado la historia de las familias.

Las diferentes lenguas engrandecen los apellidos

Por su parte, los apellidos son esenciales para el correcto funcionamiento de todos los ámbitos legales, administrativos o educativos, los cuales funcionan como una pieza clave en la organización social y en el reconocimiento de pertenencia.

Hay miles de estos nombres hereditarios que se transmiten de padres a hijos, y el hecho de que en España haya tantas lenguas también supone que este listado se vea alargado en gran medida. En este sentido, existe uno de ellos cuyo origen se retoma a la Comunidad Autónoma de Cataluña pero que muchos piensan que sus raíces proceden del País Vasco, los cuales están muy equivocados.

No lo tienen ni 70 catalanes (solo 65)

Se trata de Tixe, un apellido de cuatro letras que suena muy a euskera pero que en realidad es catalán. Según las teorías con mayor credibilidad, su procedencia es totalmente catalana, aunque apenas 70 personas lo llevan en sus nombres, según cifras ofrecidas por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Además, el Instituto de Historia y Heráldica Familiar asegura que este apellido forma parte de uno de los linajes más ligados a la nobleza y la antigüedad de Cataluña, aunque también hay otras hipótesis.

Una de ellas es la de un cabalero llamado Tixe que creó una aldea en las tierras catalanas, lo que dio lugar a la formación de una familia dedicada a las labores de la comercialización de las lanas y las telas. Aparte, este linaje también recibió cierta influencia política durante la Edad Media y la Moderna, lo cual carga al apellido de una fuerte envergadura de carácter político.

¿Cuáles son los significados del apellido Tixe?

Por lo tanto, el significado que se le dota según las atribuciones que aseguran su origen catalán es que la palabra 'Tixe' sería la modificación del término 'tixador', lo cual significaba durante aquella época 'tejedor'. Por otro lado, también existe un significado en francés: 'tisserand', aunque la traducción al castellano sigue siendo la misma: 'tejedor'. De hecho, esta teoría francesa explica que este apellido podría haber llegado a España debido a la presencia de unos comerciantes y artesanos procedentes de Francia que se instalaron en el noroeste y la zona este de la Península.

Analizando los datos ofrecidos por el Idescat, aquellos que poseen el apellidoTixe están muy concentrados en la capital catalana, aunque en Tarragona hay hasta cuatro casos registrados como primer apellido. Aparte de en Cataluña, provincias como Alicante, Madrid o Valencia también cuentan con varios ciudadanos que lo llevan.