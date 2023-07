Entrevista a The Electric Alley: "Luchar por el Rock'n'Roll es nuestro estilo de vida"

The Electric Alley se formó en Cádiz a finales de 2012, por lo que llevan once años luchando por una buena causa, el Rock’n’Roll. La gira de su segundo disco, “Get Electrified!”, (2015), le dio a la banda la oportunidad de realizar más de 50 shows en España y otros muchos en Europa. Con raíces clásicas en el Rock de los 70, en cada disco se han superado.

A finales de 2022 la banda auto produce su cuarto álbum, “Apache”, un firme paso adelante, su mejor trabajo y que les ha permitido estar girando todo el año 2023 por Europa. Nos cuentan la situación actual de la banda.

- “Luchando por el Rock’n’Roll” es y será vuestro lema?.

-Bueno, es un leit motiv que practicamos desde que empezamos en esto. Es una lucha diaría, creemos que este estilo de vida es el que nos mantiene activos, alerta ante lo que viene y nos motiva a seguir haciendo canciones, reivindicando una fórmula que no es multitudinaria pero que tiene mucho que aportar a la sociedad.

-¿Qué es para vosotros el Rock?

- Un estilo de vida, pero lejos de los tópicos, para nosotros es una forma de comprender lo que ocurre en el mundo y también es una fórmula de dar respuesta a través del arte a todo lo que nos perturba y que no podemos controlar. Aprendimos a volar pensando en todo lo que íbamos a cambiar y después resultó que la mayoría de todo eso no lo podíamos cambiar, pero si podíamos intentar influir en nuestro círculo cercano, así que decidimos inventarnos un círculo alrededor de este proyecto. Lo que intentamos es hacer algo con lo que la gente se sienta identificada, y que cada vez que pulse “play” encuentre una respuesta o un alivio.

- ¿Cuál son vuestros segundos y terceros estilos favoritos? - Probablemente el Blues y el Soul, que al final beben de lo mismo. Nos atraen la estructuras, las personas que tocan esos estilos y el nivel que estas personas desarrollaban con muchos menos recursos que nosotros, en la época que inician esos estilos.

- Decidme cosas de “Apache” menos que es vuestro mejor disco (aunque lo es) - Es un disco redondo con un concepto claro: la necesidad de levantarte cuando te golpean tan fuerte que no sabes dónde estás. Afrontamos la creación de este disco en 2019 y durante el proceso de grabación el disco estuvo a punto de no grabarse en varias ocasiones, se compusieron cerca de 40 canciones y muchas de ellas eran parte del disco al inicio del proceso, pero a posteriori nacieron otras. La última fue la que le dio concepto y sentido al disco, APACHE. Es el mensaje inicial y resume todo lo que nos ocurrió, por lo que era el titulo perfecto, el concepto ideal y su desarrollo nos complementó de tal manera que hemos creído en él como un mantra.

- ¿A qué creéis q se debe este salto de calidad con “Apache”?

- Al trabajo, sin lugar a dudas, Han sido 3 años de trabajo a fondo buscando sonidos, afilando composiciones, reformando mezclas y buscando el sonido que nos convencía. Al final, como siempre, acabas abandonando la mezcla por el bien de la banda y de la propia mezcla, para dejar que las canciones sigan evolucionando en los directos, y de alguna manera, para poder sobrevivir al proceso.

- Tras más de 10 años de carrera, ¿queda algo de lo acústico de vuestros inicios?.

- La mayoría de las canciones de APACHE han sido compuestas con guitarra acustica, por lo que sí, queda mucho aunque queda para el proceso compositivo en su mayoría. Nos sentimos mas banda cuando estamos tocando con nuestras guitarras eléctricas, porque es lo que somos y lo llevamos en nuestro nombre. Eso no quita que nos sintamos cómodos cuando trabajamos con las acústicas, y sabemos que si una canción es buena y un artista también, una canción rock puede ser afrontada con una guitarra cualquiera.

- ¿Cuál sería para vosotros el máximo referente musical en materia acústica?.

- Si te refieres al proceso de grabación, en nuestro estilo se producen muchos discos con sonidos muy diferentes que son realmente atractivos. Nos gusta mucho la producción de los últimos discos de FOO FIGHTERS, por ejemplo. En cuanto a sonido, hacemos un estilo muy similar en parámetros tecnicos, y si tenemos que buscar una guía sobre como deben sonar las mezclas, nos gustaría estar cerca de eso.

-¿Qué pasó con el sello y Movistar? Parecía que apoyaban la música underground.

-Bueno, teníamos un contrato firmado para la producción de nuestro 4º álbum, pero cuando terminamos de grabar la primera parte de este disco, el sello dejo de tener el apoyo de la compañía y decidieron que no iban a seguir adelante con el proyecto del sello. No nos sentó bien como banda porque volcamos casi toda nuestra energía en ese proyecto, por lo que cuando se truncó, nos quedamos sin plan y tuvimos que reestructurarlo todo. También había unas espectativas en cuanto a promo que eran muy superiores a lo que nosotros jamás íbamos a poder conseguir. Pero como decíamos antes, Nos recompusimos, escribimos casi medio disco que incluimos en el proyecto y afrontamos lo que nos representaba del trabajo que ya habíamos hecho. Volvimos a la autogestión, nació APACHE y el resto es lo que estamos afrontando hoy.

¿Cómo grabásteis entonces el disco? Además empezó en plena pandemia el tema creo.

- Comenzamos a grabar demos y nos pilló la pandemia en pre producción. Con el sello decidimos que grabaríamos el disco en Madrid, en Estudio Uno, aunque en esos días no conseguimos terminar las grabaciones y no estábamos totalmente contentos con el producto final y la gestión de los tiempos, por lo que decidimos darnos un tiempo para retocar esas cosas. Mientras, el sello se rinde y nosotros debemos afrontar, aparte del resto de la grabación, varios asuntos contractuales para poder sacar nuestro material adelante. Eso nos hizo perder un año entero, que aprovechamos para perfilar todo lo que no nos convencía. Habéis creado un sello. Aunque no lo publicitamos como tal, hemos editado este disco y el resto de discos que tenemos. Al final, es una herramienta que nos permite tener nuestra musica en el mercado, pero ni siquiera le hemos puesto un nombre porque no nos consideramos una empresa como tal. Pero si, al final somos un sello.

-¿Cuál es vuestra situación económica? Es decir, podéis vivir de la música?.No vivimos de este proyecto. Algunos vivimos de nuestras múltiples acciones con respecto a la música (Clases particulares, conciertos, conferencias) pero The Electric Alley es parte de una Asociación Cultural sin ánimo de lucro y los 5 somos socios de la misma. Trabajamos en la promoción de los fines de nuestros estatutos y peleamos por el rock and roll en ese sentido. Todo lo que se genera se revierte en nuestra Asociación.

-¿Durante los últimos meses, q música habéis escuchado y cuál os ha gustado más?

- Estamos hablando del nuevo álbum de EXTREME, el nuevo de FOO FIGHTERS, y lo último de RIVAL SONS. También a nivel de letras y composición, lo nuevo de JASON ISBELL es de 10, y el último de GOVT MULE tiene sonidos y riffs muy atractivos además de la siempre atractiva voz y guitarra de Haynes.

- ¿Nos recomendáis buenas bandas jóvenes de la zona de Cádiz y de Andalucía?.

- En Cädiz siempre ha germinado muy bien la creatividad, hay muchas bandas de muchos estilos girando por la península y muchas otras por el extranjero, casi todas autosugestionadas y muy queridas allá donde van. Es el caso de Saurom, Sphinx, The Agapornis, Overdry, FRAC, Cadipsonians, Landslide, Sexaine…Y también hay un colectivo bastante potente en cuando al Hip Hop y Rap se refiere, con la gente de Cadiz Rap Station.

-Me gustaría comentarios lo impecables que son vuestros referentes musicales, o al menos los que noto; Thin Lizzy, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd… ¿Cuáles añadiríais?

- Nos gusta mucha música, casi todo lo referente al rock, blues y soul desde su creación, y siempre nos ha impactado mucho Deep Purple, Whitesnake, los sonidos 70/80 que evolucionaron el combo de instrumentos y lo hicieron mas poderoso. Mas adelante, en su evolución sueca, The Hellacopters, Backyard Babies, Gluecifer…también nos llamó mucho su manera de interpretar esos sonidos y hacerlos suyos.

-¿Cuáles son vuestros mayores ídolos musicales?

- Creo que cada componente tenemos los nuestros, pero en general, un punto de encuentro para todos pueden se los GUNS AND ROSES, por lo que significaron y crearon en su día.

-¿Como se presenta la segunda mitad del año?

-Estamos afrontando la preparación de unos cuantos conciertos en verano y también estamos empezando a componer nuevas canciones juntos. Tenemos un proyecto en stand by con todas las caras b que se quedaron en el tintero... a ver que terminamos sacando adelante.

-La primera mitad fue triunfal: concierto en Alemania para 3000 personas...¿qué tal fue la gira europea?

- La gira ha sido una manera de recordarnos a nosotros mismos de qué somos capaces. No hay muchas bandas underground autosugestionadas que puedan afrontar 20 días seguidos en la carretera, hay que hilar muy fino y saber hacer las apuestas adecuadas para no volverte tocado o hundido, y afortunadamente esta gira nos ha salido muy bien en ese sentido. Ya estamos preparando la siguiente porque sabemos que es la mejor fórmula para no depender de nadie. Ojalá podamos hacer un par de ellas al año. Seguimos currando para que ocurra!