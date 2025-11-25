ERC mantiene la cúpula de Barcelona pese a la crisis interna

El pasado viernes, en plena votación de los presupuestos municipales de Barcelona, se dio a conocer que ocho de los trece miembros de la dirección permanente de la federación barcelonesa de ERC habían presentado su dimisión en bloque. En declaraciones, los dirigentes señalaron directamente a la presidenta de la formación en la ciudad, Creu Camacho, a la que acusaron de impulsar una "estrategia no consensuada" y de tomar decisiones "unilateralmente", al margen de los órganos del partido y de la militancia.

A través de un comunicado, la Federación de Barcelona de ERC ha anunciado hoy que seguirá "provisionalmente" en el cargo en forma de gestora hasta la celebración de un nuevo congreso donde la militancia de Barcelona vote para elegir la nueva dirección. De esta manera, la Federación seguirá estando presidida por Creu Camacho y conformada por los cinco miembros de la actual permanente que no han dimitido. Además, en el escrito señalan que la fecha de celebración del congreso para la renovación de la Ejecutiva de Barcelona la anunciará la Dirección de Barcelona "en los próximos días".

Tras conocer esta decisión, los dirigentes que dimitieron la semana pasada han criticado hoy que esta medida "es un nuevo intento de aplazar y atrasar la votación, negando el derecho de la militancia a escoger democráticamente a sus representantes". Según un comunicado recogido por Tot Barcelona, los dimisionarios aseguran que la decisión de mantener la cúpula incumple el reglamento interno del partido.

Entre los dimisionarios destacan nombres con peso real dentro de la organización, como Miquel Colomé, secretario general de la federación, junto con Quim Bosch, Nil Font, Agnès Russiñol, Rosa Suriñach, Sheila Vidal, Max Zañartu y Esther Martín.