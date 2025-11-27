Más de un millón de personas viven en situación de exclusión social en Cataluña

El 17% de la población catalana se encuentra en situación de exclusión social. Esa es la principal conclusión que refleja el informe FOESSA, presentado este jueves por Cáritas Cataluña. El estudio, que abarca la exclusión y desarrollo social en la comunidad autónoma, expone que 1.351.000 personas se encuentran en esta situación, teniendo a la vivienda como “principal factor de exclusión” para la población.

“La exclusión social funciona sobre dos motores que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. La vivienda es el epicentro de la desigualdad. Hemos desarrollado un modelo especulativo que da privilegio a la especulación sobre el uso social”, ha comentado Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del IX Informe FOESSA, sobre una problemática que “tritura el equilibrio de las clases medias”.

Según el estudio, 568.000 hogares, donde viven prácticamente dos millones de personas, sufren precariedad en la vivienda: un 13,3% de la población cae en la pobreza severa después de pagar este tipo de gastos y un 6,3% sufre una tenencia precaria —habitaciones de alquiler, en vivienda ocupadas, de cesión o están en proceso de desahucio— con “el sufrimiento de ser expulsados en cualquier momento”, según Caye Gómez, miembro del Observatorio de Cáritas Catalunya. En total, una de cada cinco personas vive en situación de exclusión social, tal y como apunta el estudio.

En esta línea, Gómez también ha subrayado que otro de las “factores multiplicadores” que agravan la exclusión social es la precariedad social. Esta cuestión repercute a 1,4 millones de habitantes en Cataluña, es decir, el 38% de la población ocupada, según el informe. “Ese colchón que ha significado la familia o los amigos en momentos complicados se van rompiendo. La soledad entre las personas en exclusión pasa del 4% en el 2018 al 16% en 2024”, ha explicado Caye Gómez que, al mismo tiempo, ha destacado que la exclusión no es un accidente individual, sino un reflejo de las desigualdades estructurales.

Raúl Flores, además, ha sentenciado que "trabajar ya no te salva de la exclusión", ya que el 55,4% de las personas que se encuentran esta situación social viven en domicilios donde la persona sustentadora principal trabaja; y un 12,4% de la población que vive en hogares donde la sustentadora principal se encuentra sin trabajo desde hace un año o más. "Donde hay vínculos, la exclusión es reversible; donde se rompen; la dependencia crece", ha añadido.

