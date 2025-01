Estos son los conciertos que no te puedes perder en Barcelona este 2025

Este 2025 viene cargado de música en la ciudad condal, que cuenta con una agenda ajustada de música en directo en conciertos en diferentes formatos alrededor de la ciudad. Ya sean en la Anilla Olímpica, en el RCDE Stadium, en salas más pequeñas o en festivales, Barcelona acogerá citas musicales para todo tipo de públicos, y a continuación destacamos las más imprescindibles:

Billie Eilish, Twenty One Pilots y Rels B en el Palau Sant Jordi

Este 2025, el Palau Sant Jordi, la sala con mayor capacidad de Barcelona, acogerá a varios artistas urbanos, como Milo J (18 de enero), Rels B (7 y 8 de marzo), Paulo Londra (25 de abril), Quevedo (8 y 9 de septiembre) y Duki (24 de octubre).

Pero los nombres más destacados que pisarán el escenario del Palau Sant Jordi son de escala internacional, ya que estrella mundial del pop Billie Eilish regresa a Barcelona seis años después de su primera y única actuación en la ciudad. Lo hará en junio, con una doble fecha los días 14 y 15 de junio,las únicas en España, para presentar su trabajo ‘Hit Me Hard and Soft’.

Otro gira muy esperada que llegará al Palau Sant Jordi es The Clancy World Tour, del dúo Twenty One Pilots, que llevarán el 22 de abril a Barcelona.

Los estadios serán de Guns N' Roses, Robbie Williams y Imagine Dragons

El Estadi Olímpic Lluís Companys, el escenario más grande que puede ofrecer ahora Barcelona (con el Camp Nou en obras), tiene dos grandes citas previstas. Una es el regreso a la ciudad de Guns N’ Roses el 9 de junio, después de no pisar la capital catalana en sus dos últimas visitas a España. La otra es la presentación de Imagine Dragons de ‘Loom’, su sexto álbum de estudio, el 1de julio.

En esta temporada de conciertos el RCDE Stadium en Cornellà también acogerá algunas de las principales citas musicales, como el concierto de Robbie Williams, que ofrecerá su única actuación en suelo español de su actual gira el 5 de julio. En este mismo estadio también se celebrará un concierto de Lola Índigo el 12 de julio.

Las mujeres protagonizarán los festivales

En cuanto a la temporada de festivales, destaca la triple cabeza de cartel femenina del Primavera Sound, formada por Charli XCX (5 de junio), Sabrina Carpenter (6 de junio) y Chappell Roan (7 de junio), a las que se unirán nombres como Troye Sivan, LCD Soundsystem, FKA Twigs, Clairo, Floating Points Live, Fontaines DC, Haim, Idles, Jamie XX, Parcels o Black Country, New Road del 4 al 8 de junio en el Parc del Fòrum.

También el Cruïlla, que llenará el mismo espacio del 9 al 12 de julio con la música de Alanis Morissette, Thirty Seconds to Mars, Ben Harper & the Innocent Criminals, girl in red, Hermanos Gutiérrez o Leon Bridges.

Por su parte, el Sónar –que se celebrará del 12 al 14 de junio– llevará a los dos recintos de la Fira de Barcelona a nombres destacados como Nathy Peluso, Plastikman, Arca, Peggy Gou, Four Tet, Honey Dijon, Yeray Cortés o Tarta Relena.