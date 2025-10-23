Las exportaciones catalanas a Estados Unidos caen un 30,9% en agosto por los nuevos aranceles

Las exportaciones catalanas a Estados Unidos cayeron un 30,9% en agosto, coincidiendo con la entrada de los nuevos aranceles de Estados Unidos, en comparación con el mismo periodo de 2024, alcanzando un valor de 223,6 millones de euros, coincidiendo con la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos ese mes.

Así lo indican a Europa Press fuentes de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en base a datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que recuerdan que el pasado 7 de agosto entraron en vigor los aranceles del 15% por parte de Estados Unidos a varios productos de la Unión Europea.

Los datos del Ministerio también revelan que las exportaciones españolas a Estados Unidos cayeron en agosto un 30,5%, hasta los 969,7 millones de euros, y que en el acumulado enero-agosto, las exportaciones catalanas al país norteamericano cayeron un 1,5%, mientras que en el conjunto de España bajaron un 8,7%.