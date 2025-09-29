García Albiol estalla contra dos multirreincidentes y destapa sus nacionalidades: "El Gobierno no controla a la gentuza"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha vuelto a recurrir a las redes sociales para denunciar un episodio de delincuencia vinculado a la inmigración. “Hoy una pelea con lesiones leves entre un marroquí que tiene 16 detenciones y un colombiano con 6. Las consecuencias de tener un gobierno que no controla la gentuza que se nos está colando”, publicó este sábado en su cuenta de X (antiguo Twitter).

No es la primera vez que el dirigente popular utiliza este tipo de mensajes, en los que suele destacar la nacionalidad de los detenidos, criticar la multirreincidencia y exigir su expulsión del país. El discurso de Albiol se ha consolidado como uno de los más duros de Cataluña en relación con la inmigración ilegal y su vínculo con la delincuencia.

Un mensaje que cala entre los vecinos

Al frente del consistorio con mayoría absoluta desde las elecciones municipales de 2023, el alcalde ha convertido la seguridad en uno de sus principales ejes de gobierno. Su estilo directo y sin matices genera polémica a nivel político, pero en Badalona, la tercera ciudad más poblada de Cataluña, cada vez encuentra mayor respaldo entre los vecinos, según reflejan tanto los resultados electorales como las encuestas municipales.

En los últimos meses, Albiol ha insistido en reclamar cambios legislativos que permitan actuar contra los multirreincidentes, a quienes acusa de “vivir de delinquir” gracias a un sistema judicial que considera demasiado laxo. Con cada nuevo tuit sobre peleas, robos o detenciones, el alcalde busca reforzar su imagen de firmeza y proyectar el mensaje de que su ciudad no tolerará la delincuencia.