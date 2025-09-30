El Govern afirma que quiere "desplegar al máximo" las competencias del Estatut

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes, coincidiendo con los 20 años de la aprobación del Estatut d'Autonomia de Catalunya por parte del Parlament, que el Govern quiere "desplegar al máximo las competencias precisamente que aquel Estatut otorgaba".

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha defendido que el Govern siempre se ha mostrado favorable a "recepcionarlas, ejercerlas y poder poner los recursos humanos o económicos necesarios para hacerlo" cuando se ha abordado esta cuestión tanto en el Parlament como en el Congreso de los Diputados.

El 30 de septiembre de 2005, el Parlament aprobó el texto que, posteriormente, fue aprobado con algunas modificaciones por parte del Congreso de los Diputados y que, a la postre, fue declarado parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010.