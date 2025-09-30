Acceso

Cataluña

Cataluña

El Govern afirma que quiere "desplegar al máximo" las competencias del Estatut

Hoy se cumplen 20 años de la aprobación de la norma

La Generalitat no recurrirá la sentencia que pide restituir al intendente Toni Rodríguez en Mossos
Sílvia Paneque, portavoz del GovernEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes, coincidiendo con los 20 años de la aprobación del Estatut d'Autonomia de Catalunya por parte del Parlament, que el Govern quiere "desplegar al máximo las competencias precisamente que aquel Estatut otorgaba".

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha defendido que el Govern siempre se ha mostrado favorable a "recepcionarlas, ejercerlas y poder poner los recursos humanos o económicos necesarios para hacerlo" cuando se ha abordado esta cuestión tanto en el Parlament como en el Congreso de los Diputados.

El 30 de septiembre de 2005, el Parlament aprobó el texto que, posteriormente, fue aprobado con algunas modificaciones por parte del Congreso de los Diputados y que, a la postre, fue declarado parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas