Murcia, Canarias y Baleares lideraron el crecimiento del PIB en 2024, pero Madrid siguió a la cabeza en PIB per cápita

El crecimiento económico de las regiones avanza a ritmos muy desiguales. Algunas comunidades se escapan en cabeza, otras se mantienen en el pelotón y unas pocas se quedan rezagadas. Murcia, con un incremento de su PIB del 4,5%, Canarias (4,4%) y Baleares (4,2%) aceleraron más que nadie en 2024 y se situaron considerablemente por encima del crecimiento medio de la economía española (3,5%). Mientras, las ciudades autónomas de Ceuta (1%) y Melilla (1,2%), Cantabria (2,3%) y País Vasco (2,8%) cerraron la clasificación, según los datos de contabilidad regional publicados este martes por el INE.

Junto a Murcia, Canarias, Baleares, también superaron la media nacional Castilla-La Mancha (3,7%), Madrid y Cataluña (3,6% en ambos casos). Por debajo se situaron los crecimiento del PIB de Comunidad Valenciana y Andalucía (3,4%); Navarra y Aragón (3,3%); La Rioja, Castilla y León y Asturias (3,1%); Galicia y Extremadura (3%). Cerraron la clasificación País Vasco, Cantabria, Melilla y Ceuta. Estadística destaca que todos los territorios españoles crecieron por encima o al nivel de la Unión Europea, que cerró 2024 con un 1% de avance económico.

Madrid, a la cabeza del PIB per cápita

En cuanto al PIB per cápita, también hay importantes diferencias regionales, sobre todo, entre norte y sur. Madrid volvió a liderar con un PIB per cápita de 44.755 euros, un 37,1% superior a la media española (32.633 euros). Le siguieron País Vasco, con 41.016 euros de PIB per cápita, y Navarra (39.076 euros). También se situaron por encima de la media nacional Cataluña (37.426 euros), Aragón (36.446 euros), Islas Baleares (36.011 euros), La Rioja (34.475 euros).

En cambio, la parte baja de la tabla está liderada por Melilla (21.128 euros) y Ceuta (23.228 euros), seguidas de Andalucía (24.566 euros) y Extremadura (25.227 euros). En comparación con Europa, solo las rentas per cápita de la Comunidad de Madrid y País Vasco superaron el promedio de la Unión Europea (39.870 euros).

Cambios en la contabilidad regional de 2022 y 2023

En cuanto a la contabilidad nacional, el crecimiento del PIB se revisó dos décimas al alza en 2024, hasta el 3,5%; dos décimas a la baja en 2023, hasta el 2,5%; y la tasa de variación anual en volumen del PIB para el año 2022 se revisó dos décimas al alza para establecerse de forma definitiva en el 6,4%.

Con las revisiones estadísticas del PIB de 2023 y 2022 también hay cambios en el PIB de las regiones. En 2023, las comunidades que más avanzaron fueron Canarias y Baleares (3,6% cada una) y Madrid (3,5%). Por el contrario, Murcia y Castilla-La Mancha apenas lograron crecer un 0,6%.

En 2022, la recuperación pospandemia fue aún más marcada, con Baleares (16,1%), Canarias (12,6%) y Madrid (8,2%) liderando los incrementos, mientras que Extremadura (2,2%) y Melilla (3,1%) ocuparon los últimos puestos.