El Govern se inventa una nueva figura que hará de enlace entre CAP y hospitales para intentar reducir las listas de espera

Uno de los principales retos que tiene el Departamento de Salud de la Generalitat es rebajar las listas de espera en los centros sanitarios. Por ello, este 2024 el departamento desplegará una nueva figura: referentes de «enlace» entre la atención primaria y los hospitales. Lo avanzó este martes el conseller Manel Balcells en una entrevista con la Agencia Catalana de Notícies (ACN), donde dijo que esta novedad se desarrollará en los próximos meses.

La función de estos profesionales es hacer seguimiento de las pruebas que piden los CAP, para evitar rechazos o duplicidades y reducir las listas de espera, también de las vistas al especialista. El conseller aseguró que «el gran objetivo de 2024 será mejorar la relación entre la primaria y el hospital». También dijo que aunque ahora se tarda menos en acceder a una cita en el CAP, todavía falta mejorar y reducir las diferencias territoriales.

«Si en 2023 nos hemos dedicado a mejorar las condiciones de los profesionales, en 2024 centraremos los esfuerzos organizativos en ordenar flujos, mapas y funcionalidades para mejorar los resultados de salud», aseguró Balcells, en referencia a los convenios colectivos firmados en la sanidad pública. Entre ellos, el del Institut Català de la Salut, que motivó varias huelgas en diciembre, como la indefinida del sindicato Enfermeras de Cataluña.

Los referentes asistenciales serán profesionales de la atención primaria, pactados con los hospitales. Habrá que ver cuántos se despliegan en Cataluña y esto dependerá del territorio que cubran. Pero Balcells dijo que estos aspectos se presentarán más adelante cuando se presenten de forma oficial. «Son cambios estructurales que estamos haciendo por mejorar la accesibilidad», destacó.

La idea de Salud es maximizar la coordinación entre los centros de atención primaria y los hospitales de referencia a través de esta figura de los referentes asistenciales y de comisiones técnicas, «con criterios marcados desde el departamento para trabajar conjuntamente», dijo Balcells, quien además pidió «más trabajo en equipo». «Los profesionales se tienen que encontrar y acordar protocolos», recalcó.

Balcells detalló que uno de los objetivos de esta medida es que cuando un paciente sea derivado al hospital, aquella prueba o consulta externa que se le haya pedido, no sea rechazada: «Cuando se envíe a un paciente, será recibido. No se le devuelve diciendo que no procede. Es una de las indignaciones más grandes que hay en el CAP».

Hace unos meses, el conseller ya presentó un plan para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario y reducir las listas de espera, una de las principales preocupaciones de la sanidad catalana desde hace años, por la infrafinanciación, los recortes de hace 10 años y el impacto de la covid.

El conseller defendió que la accesibilidad ha mejorado, pero reconoció que hay que «insistir para llegar a los objetivos marcados». Entre estos, está bajar el tiempo de espera para ser visitado en la primaria y que el 90% de los usuarios obtengan cita a los diez días a finales de año, a pesar de que se quiere llegar a los cinco días como máximo. En la visita planificada a los CAP, la accesibilidad se sitúa ahora entre el 70% y el 100% dependiendo del territorio.

Por su parte, el sindicato de Enfermeras de Cataluña prevé retomar los días 8 y 9 de enero las manifestaciones para conseguir reunirse con el conseller y además otra acción para el día 13, aún por concretar. Mantienen la huelga indefinida para expresar «malestar en cuanto a la situación de menosprecio profesional y laboral».