Diada
Illa afirma que Cataluña "se ha hecho, y se continuará haciendo, con gente diversa"
Ha sostenido que "la convivencia es el bien más preciado"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este jueves por la Diada de Catalunya que "se ha hecho, y se continuará haciendo, con gente diversa".
En un mensaje en 'X', ha sostenido que la convivencia es "el bien más preciado" que tienen los catalanes, y que, a pesar de la diversidad, tienen un latido común: la voluntad de ser y de convivir.
"Es el momento de la Cataluña centrada, la Cataluña de todos", ha añadido, y ha deseado una buena Diada.
✕
Accede a tu cuenta para comentar