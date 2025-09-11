Illa afirma que Cataluña "se ha hecho, y se continuará haciendo, con gente diversa"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este jueves por la Diada de Catalunya que "se ha hecho, y se continuará haciendo, con gente diversa".

En un mensaje en 'X', ha sostenido que la convivencia es "el bien más preciado" que tienen los catalanes, y que, a pesar de la diversidad, tienen un latido común: la voluntad de ser y de convivir.

"Es el momento de la Cataluña centrada, la Cataluña de todos", ha añadido, y ha deseado una buena Diada.