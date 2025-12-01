El independentismo radical pide prohibir la beca a escritores hispanoamericanos de Barcelona

La Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), una de las entidades más influyentes del sector literario catalanista, ha reclamado este lunes al Ayuntamiento de Barcelona que dé marcha atrás y retire la nueva beca de residencia para autores hispanoamericanos anunciada por el alcalde Jaume Collboni durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). La entidad considera que los 80.000 euros previstos deberían destinarse íntegramente a impulsar la creación en catalán, y no a un programa que, a su juicio, deja al margen a los escritores locales.

En un comunicado, la AELC expresa una “profunda preocupación” ante la iniciativa municipal y advierte de que promover una ayuda que no incluye a los autores catalanohablantes “agrava la precariedad” que sufre el sector en Cataluña. Aseguran además que las bases anunciadas por Collboni no permiten saber qué lenguas tendrán prioridad para obtener la beca y sostienen que dar preferencia a un marco hispanohablante podría contribuir a la “minorización” tanto del catalán como de las lenguas indígenas americanas, que también reclaman protección y visibilidad.

La asociación califica la propuesta del consistorio como “unilateral, no consensuada y comunicada a espaldas del tejido autoral”, por lo que exige que sea retirada. Reclaman que la dotación económica se destine exclusivamente a la creación literaria en catalán, recordando que son las instituciones culturales del país las únicas responsables de garantizar su promoción, continuidad y presencia pública.

El anuncio de Collboni

El alcalde presentó el domingo la nueva beca anual de residencia literaria, pensada para autores de América Latina y el Caribe. El programa, dotado con 80.000 euros, pretende “fortalecer los vínculos” culturales, históricos y lingüísticos entre Barcelona y el mundo hispanoamericano, según explicó.

La ayuda permitirá que un autor o autora residente en Hispanoamérica pueda vivir tres meses en Barcelona, entrar en contacto con la vida cultural de la ciudad y elaborar una obra inédita inspirada en esta experiencia. Con esta iniciativa, el consistorio busca proyectar internacionalmente la capital catalana como un punto de encuentro literario y abrir nuevos puentes de colaboración con el ámbito hispanoamericano.

El Ayuntamiento defiende las becas

Por su parte, el concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha defendido la beca y ha subrayado el apoyo de la institución a la creación en catalán. Lo ha dicho a preguntas de los periodistas en la FIL de Guadalajara (México).

Marcé ha dicho que podría ser polémico si fuese la única acción literaria que ofreciese el Ayuntamiento, pero que es una entre muchas otras, y ha considerado natural ofrecer a un autor latinoamericano realizar un potencial relato sobre la ciudad: "Se me hace difícil ver una polémica".

Ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona dispone de las Becas Montserrat Roig, que mayoritariamente se adjudican a autores catalanes, una quincena cada año por valor de unos 150.000 euros, y que desde su inicio a una década lo ha hecho por casi un millón de euros, y ha afirmado que un 65% de la delegación catalana en la FIL son autores en catalán.

Respecto a la cuantía de la beca, de 80.000 euros, ha dicho que una gran parte es para la edición, los derechos y la estancia en Barcelona, y ha dicho que no sabe qué polémicas puede haber, pero "las tendrán que debatir y discutirlas".

Marcé ha pedido analizar la labor del Ayuntamiento respecto a la literatura en catalán "de una forma global y no de una acción concreta", y ha subrayado el compromiso del consistorio con la lengua catalana.