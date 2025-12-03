Interrumpida la línea R8 de Rodalies entre Martorell y Granollers

La línea R8 de Rodalies entre las estaciones de Martorell Central y Granollers Centre (Barcelona) está interrumpida desde este miércoles a las 6.21 horas.

Los viajeros deben dirigirse a la R2 para hacer el tramo entre Granollers Centre y Mollet-Sant Fost y se ha facilitado servicio alternativo por carretera con paradas entre Martorell Central y Mollet-Sant Fost (Barcelona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X'.

El motivo de la afectación se debe a una "incidencia operativa".