Interrumpida la línea R8 de Rodalies entre Martorell y Granollers

El motivo de la afectación se debe a una "incidencia operativa"

Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.Europa Press
La línea R8 de Rodalies entre las estaciones de Martorell Central y Granollers Centre (Barcelona) está interrumpida desde este miércoles a las 6.21 horas.

Los viajeros deben dirigirse a la R2 para hacer el tramo entre Granollers Centre y Mollet-Sant Fost y se ha facilitado servicio alternativo por carretera con paradas entre Martorell Central y Mollet-Sant Fost (Barcelona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X'.

El motivo de la afectación se debe a una "incidencia operativa".

