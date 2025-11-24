L'Hospitalet (Barcelona) tendrá su "primera gran estrategia" de vivienda con 28 millones hasta 2031

El pleno de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha aprobado en el pleno de este lunes su "primera gran estrategia de ciudad en materia de vivienda", en la que se prevén inversiones por un total de 28 millones de euros entre 2026 y 2031.

El alcalde de la ciudad, David Quirós, ha destacado que la medida, que ha contado con los votos a favor de ERC-EUiA y los Comuns, la abstención de PP y el voto en contra de Vox, supone una "planificación realista y de largo alcance" para dignificar los barrios, indica el consistorio en un comunicado.

"No promete crecimientos imposibles, promete gestión, orden, capacidad de gestión y resultados visibles", ha señalado el primer edil, que ha asegurado que el plan permitirá reforzar la construcción de vivienda asequible y proteger a las familias.

La medida se divide en cinco grandes partidas: en primer lugar, 8,85 millones para ampliar y gestionar el parque asequible, incrementándolo a 4.030 viviendas, y 10,95 millones para impulsar la rehabilitación y la mejora energética.

Finalmente, 5,82 millones para reforzar la política municipal de vivienda con la creación de un nuevo ente que complete el objetivo de al actual oficina de vivienda; 1,96 millones para ayudar a las familias y prevenir la pérdida de vivienda, y 0,38 millones para controlar el buen uso del parque privado y garantizar la convivencia.