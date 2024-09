Los manteros denuncian las dificultades para inscribirse en clases de catalán: "Es peor que conseguir entradas para Oasis"

El sindicato de manteros de Barcelona ha denunciado las dificultades a las que se enfrentan a la hora de apuntarse a clases de catalán. Lo han hecho en un comunicado en la plataforma 'X', donde han asegurado que acceder a las clases del Consorci per a la Normalització Lingüística debido a que la plataforma está colapsada y solo está operativa durante dos días y solo en horario laboral.

"Es peor que conseguir entradas para ver a Oasis", ha dicho el sindicato en el comunicado, en el que también han denunciado que "todo forma parte de un sistema racista y excluyente".

"Luego se nos acusa a nosotros de no querer integrarnos, de no querer hablar el idioma o de no querer trabajar", ha lamentado Aziz Faye, portavoz del Sindicat Popular de Vendedors Ambulants, en el programa "Els matins" de TV3.

Además, los manteros detallan que el formulario de inscripción para las clases solo está disponible en cuatro idiomas: catalán, castellano, francés y inglés. "Obviamente, no son las lenguas de muchas de las personas que llegan a Cataluña".