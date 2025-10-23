La Mesa del Parlament pide una Comisión del Estatut del Diputat urgente por el cartel de Companys de Vox

La Mesa del Parlament ha pedido una convocatoria urgente de la Comisión del Estatut del Diputat después de que Vox haya colgado este miércoles un cartel en la ventana de sus despachos en la Cámara catalana en el que llamaba "asesino" al expresidente de la Generalitat Lluís Companys durante un acto de homenaje a su figura.

Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa ha trasladado esta petición de urgencia de ERC y Comuns a la Mesa de la Comisión, que será quien fije la fecha de la sesión urgente --es necesario que al menos dos grupos lo pidan para convocar una sesión urgente y se debe convocar con 48 horas de antelación--.

El órgano rector de la Cámara también ha trasladado a esta comisión los escritos de ERC y CUP que piden que se analice si Vox ha incumplido el Código de conducta del Parlament con estos carteles y con la actitud del portavoz de Vox, Joan Garriga, en la Junta de Portavoces posterior.

También reclaman que la comisión estudie el resto de casos pendientes, ya que la última vez que se reunió fue el 1 de octubre para escoger un nuevo presidente y a Juan Milián como senador autonómico del PP.

Expulsión de diputados

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha desestimado la petición de la CUP de expulsar a miembros de Vox inmediata y temporalmente del Parlament, ya que considera que no se cumple lo establecido en el reglamento para ello.

La CUP reclamó que se expulsara al presidente y al portavoz de Vox, Ignacio Garriga y Joan Garriga, apelando al artículo 245 del reglamento, que recoge la expulsión inmediata a quien "promueva desórdenes graves".

También pedían la aplicación del artículo 241.2 que recoge que se puede acordar la expulsión temporal de diputados a propuesta del presidente del Parlament con un dictamen previo motivado de la Comisión del Estatut del Diputat y con una mayoría de dos tercios del pleno.

Rull ha desestimado esta vía, con apoyo unánime del resto de miembros de la Mesa, y respaldado en un informe de los servicios jurídicos del Parlament.

Además, la Mesa ha ratificado un acuerdo para que el 6 de diciembre se celebre un acto de memoria en recuerdo a la constitución del primer Parlament en 1932 y que el auditorio de la Cámara lleve el nombre de Lluís Companys y su busto pase a ocupar un "lugar visible".