Los muchos problemas de salud de Jordi Pujol

La salud de Jordi Pujol ha ido empeorando poco a poco en los últimos años. Su reciente hospitalización por una neumonía viene a confirmar este hecho que coincide en el tiempo con la visita que realizó un médico forense a su domicilio para determinar si podía quedar exento de acudir a la Audiencia Nacional en el juicio contra él y su familia. Pujol alegaba que tenía “marcadores de alzhéimer”.

En septiembre de 2022 ya fue ingresado por un ictus en el Hospital de Sant Pau momento en el que se le detectó una lesión en la región temporal izquierda de su cerebro. El ictus era causado por la obstrucción de una arteria cerebral que originaba una reducción del flujo sanguíneo. En aquel momento se llevó a cabo una intervención, un tratamiento endovascular, con el que se eliminó la obstrucción arterial.

Un año antes, el que fuera presidente de la Generalitat y fundador de Convergència Democràtica de Catalunya estuvo también ingresado en el Hospital de Barcelona a consecuencia de una arritmia cardíaca. En aquel momento se le detectó una fibrilación auricular paroxística, aunque no tardó en recibir el alta.

A inicios de ese mismo año, tanto Pujol como su mujer, Marta Ferrusola, dieron positivo en coronavirus. El que fuera responsable de la Generalitat en 1980 y 2003 pasó una sintomatología leve de la enfermedad, estuvo en aislamiento y se recuperó a las dos semanas.

A finales del pasado mes de julio saltó la noticia de que había sufrido un ictus, lo que había provocado su ingreso en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Sin embargo, todo resultó ser falso, como el mismo Pujol se encargó de desmentir a través de la Associació Serviol, una entidad que se encarga de divulgar los escritos del ex Molt Honorable.