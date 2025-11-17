¿Una Navidad sin marisco en Cataluña? El Govern reconoce que la situación es "muy crítica"

A mes y medio de las grandes cenas de Navidad y Nochevieja, la Generalitat de Cataluña alerta: las pescaderías catalanas tendrán poco pescado. La gamba y otros pescados peligran para las fiestas de este año, y tanto los pescadores catalanes como el Govern hacen un llamamiento a Europa para resolver esta situación.

El origen del problema viene, según la Generalitat, de la polémica regulación de la Unión Europea que limita los días de pesca. A estas alturas de año, la mayoría de barcas de arrastre ya han cumplido todos los días autorizados por la normativa europea, por lo que no pueden salir a pescar más.

En este contexto, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, pidió a Bruselas "medidas urgentes de apoyo" y reconoció que la situación "es muy crítica". En dos entrevistas radiofónicas, Ordeig criticó la "rigidez" de la Unión Europea, a la que pide aumentar los días extraordinarios de fiesta.

"No podemos vivir de más palabras, necesitamos hechos de manera inmediata", aseguró Ordeig, quien advirtió que "un 80% de la flota de arrastre está parada".

No es la primera vez que ocurre esta situación, pues es el año pasado ya ocurrió algo similar. Sin embargo, la solución entonces fue permitir más días de pesca en 2024 y descontarlos en 2025, algo que ahora ha resultado fatal. Con menos días este año, las barcas de arrastre catalanas se han quedado sin jornadas de pesca antes incluso que el año pasado.

La UE fija cada año cuántos días de pesca pueden tener las embarcaciones y cuántas toneladas de determinadas especies pueden capturarse. Estas limitaciones se regulan para proteger los recursos marinos, y asegurar así que no se pesque más de lo que el ecosistema puede regenerar.