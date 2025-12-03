Barcelona estudia obligar a instalar detectores de humo en todos los hogares de la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona presentó ayer la campaña de invierno de los Bomberos de la capital catalana para "aumentar la prevención de los incendios en las viviendas". Una problemática que el consistorio cifró en 1.894 casos en lo que va de año, casi un centenar más que en 2024. En este sentido, el jefe de Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de incendios y Salvamientos (SPCPEIS), Sebastià Massagué, que también estuvo presente en el anuncio del plan, detalló que los incendios en viviendas se mantienen en una media de cinco al día, y destacó que el cuerpo "trabaja para evitarlos".

Concretamente, los Bomberos de Barcelona han realizado 23.781 intervenciones hasta diciembre de este año, lo que supone una media de 71 servicios diarios y un ligero incremento respecto a 2024, que registró 23.142 actuaciones. Del total de servicios de este año, 4.897 han estado relacionados con incendios o explosiones, y 1.894 con incendios domésticos, una cifra que representa el 8% del total y un incremento respecto al año pasado.

Nuevo plan estratégico

El SPCPEIS está elaborando un nuevo Plan Estratégico para "planificar y preparar la respuesta de la ciudad ante emergencias y situaciones de riesgo". Una de las acciones es incluir medidas específicas "para reforzar la prevención y la seguridad" en los hogares. En este sentido, "una de las prioridades", recalca el ayuntamiento, "es impulsar la instalación de detectores de humo en las viviendas".

Al respecto, Massagué reiteró que el detector de incendios es "el vigilante que tenemos en casa" y confirmó que la futura ordenanza municipal pretende incluir la obligatoriedad de instalarlos en los hogares para "cambiar la cultura de la ciudadanía hacia una más preventiva". Por su lado, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, explicó que los dispositivos son "económicos, sencillos y capaces de salvar vidas". "Con 15 euros tienes un seguro de hogar barato y eficiente", recalcó.

Además, durante la presentación de la campaña, Batlle advirtió que la bajada de las temperaturas "aumenta el riesgo de incendios domésticos", y explicó que el objetivo del ayuntamiento es "anticipar las amenazas y proteger a las personas".

Recomendaciones

Así como advirtió Batlle ayer, el consistorio publicó un comunicado explicando que "el uso de las estufas, los calefactores y otros aparatos que generan calor en los hogares" incrementa el riesgo de incendios en los hogares. Por eso, los Bomberos de Barcelona realizaron algunas recomendaciones en el marco de la campaña de invierno de prevención de incendios. Algunos de los consejos incluyen revisar las instalaciones, no conectar diferentes aparatos de alto consumo, cerrar la llave de paso del gas o no dejar velas encendidas sin vigilancia.

Además, en caso de incendio, el cuerpo barcelonés recuerda que se debe llamar al 112, quedarse en casa, poner trapos húmedos en las ranuras de las puertas y cerrar las puertas si el incendio es fuera del hogar. En caso de que el incendio sea dentro de casa, se debe salir de la vivienda –en caso de que se pueda– y cerrar las puertas, bajar a la calle y no subir a la azotea ni coger el ascensor.

Por último, los Bomberos presentaron ayer una "pionera" ambulancia de soporte vital avanzado de propulsión 100% eléctrica. Se trata de una unidad con la etiqueta 0 emisiones y estará dotada de una autonomía de 240 kilómetros en entorno urbano.