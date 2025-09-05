Una paciente psiquiátrica se suicida en un box de urgencias del Hospital de Terrassa tras dos días de espera

Una paciente psiquiátrica se suicidó el pasado 22 de agosto en el Hospital de Terrassa mientras permanecía en un box de urgencias a la espera de que se le asignara una cama. Según avanzó El Periódico y confirmó la agencia ACN, la mujer llevaba dos días aguardando ingreso cuando se produjo el trágico desenlace. El Departament de Salut ha evitado dar detalles por el momento y se mantiene a la espera del informe del Consorcio Sanitario de Terrassa.

El presidente del comité de empresa de este consorcio, Xavier Lleonart, reconoció en declaraciones a RAC1 que el servicio de urgencias del hospital “está en el peor momento”. También advirtió de que algunos pacientes han llegado a esperar hasta cinco semanas antes de ser ingresados, lo que refleja la saturación crónica que atraviesa el sistema.

Lleonart señaló que la sanidad catalana arrastra problemas estructurales derivados de los recortes aplicados en 2010 y que no se han revertido. “Estamos estancados en un sistema diseñado para seis millones de personas, cuando la población en Catalunya ya supera los ocho millones”, denunció.

Desde el comité de empresa del Hospital de Terrassa también apuntaron a la falta de camas de hospitalización, especialmente en el área de psiquiatría. Según advirtieron, esta carencia limita la capacidad de respuesta ante pacientes en situación de crisis y agrava el colapso en urgencias, donde casos graves pueden quedar desatendidos durante largos periodos de tiempo.