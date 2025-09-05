Los Mossos recuperan joyas y oro robados valorados en 600.000 euros en tiendas de compraventa de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona han recuperado relojes, joyas y oro valorados en más de 600.000 euros en el marco de un operativo de inspección realizado en varios establecimientos de compraventa de metales preciosos situados en los barrios de Sant Antoni y la Nova Esquerra de l’Eixample.

Según explicaron ambos cuerpos en un comunicado, las actuaciones se llevaron a cabo entre el 20 y el 28 de agosto y permitieron detectar indicios claros de receptación. En total, se inspeccionaron cinco locales en los que se hallaron cerca de 60 joyas y más de cuatro kilos de oro de 18 quilates, cuyo valor asciende a unos 284.000 euros.

Como resultado de la operación, fue detenido un hombre de 34 años, acusado de un presunto delito de receptación. El arrestado, que ya contaba con antecedentes por hechos similares, pasó a disposición judicial el 22 de agosto.

Piezas dañadas y cadenas rotas

Los agentes encontraron, además, numerosas piezas con daños compatibles con los habituales en robos violentos, como cadenas rotas y elementos parcialmente arrancados. La investigación apunta a que estas joyas estaban destinadas a ser fundidas para dificultar su trazabilidad y facilitar su venta en el mercado negro.

En el transcurso del operativo se logró devolver a su legítimo propietario un reloj valorado en 12.000 euros, mientras que se trabaja para esclarecer el origen de unas 40 piezas más.

Infracciones administrativas

Paralelamente, la Guàrdia Urbana levantó 34 infracciones administrativas en los cinco establecimientos inspeccionados. Entre ellas, la ausencia de registros documentales, falta de comunicación oficial de la actividad y deficiencias en materia de seguridad, como la inexistencia de hojas de reclamación, luces de emergencia o puertas de evacuación practicables.

La investigación sigue abierta para determinar el alcance de la red de receptación y localizar a los responsables de los robos vinculados a las piezas intervenidas.