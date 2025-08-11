Pánico en la Barceloneta: un hombre apuñala con una aguja a dos jóvenes y la policía afirma que "no es suficiente" para detenerlo

El paseo marítimo de la Barceloneta fue escenario de un inquietante episodio el pasado miércoles 30 de junio, cuando un hombre apuñaló con una aguja o herramienta similar a dos jóvenes mientras caminaban con amigos. El ataque, ocurrido sobre las 21:00 horas, ha encendido todas las alarmas por el riesgo de contagio de enfermedades y por la sensación de impunidad que ha dejado la respuesta policial.

Según el relato difundido en redes sociales, el agresor se acercó primero a una de las chicas y le clavó la aguja de forma rápida, apenas un pinchazo. Segundos después, atacó a la segunda con más fuerza, hasta el punto de que la aguja quedó incrustada en su brazo y tuvo que retirársela ella misma. El hombre, de complexión atlética y cabello rizado claro, les amenazó: “Si me tocas, voy a pincharte más”, aunque nadie había intentado agredirle.

Criminal identificado, pero en libertad

El grupo de amigos —dos chicas y dos chicos— logró grabar al agresor y mostrar las imágenes a una patrulla de policía cercana. La denuncia se formalizó esa misma noche y, según explican, el fin de semana la policía lo localizó en un parque. Sin embargo, el caso no ha derivado en detención: los agentes indicaron que “no fue suficiente” para arrestarlo, y que solo podrían actuar si el hombre reincidía o incumplía una futura citación judicial.

Las víctimas critican que, pese a la peligrosidad del ataque, el sospechoso siga en la calle. Afirman que la policía ya lo conocía por otros incidentes y temen que pueda volver a actuar.

Riesgo sanitario y atención deficiente en Barcelona

Tras la agresión, ambas jóvenes acudieron al CUAP, pero denuncian que fueron menospreciadas y que no se les practicaron análisis de sangre. Solo al día siguiente, ya en urgencias, recibieron una atención más completa: medicación preventiva contra el VIH, vacunas contra el tétanos y la hepatitis, y un protocolo de seguimiento médico que durará seis meses.

El hecho de que la aguja atravesara la piel implica un riesgo real de transmisión de enfermedades, lo que agrava la gravedad del caso. Las afectadas insisten en que “podría haberle pasado a cualquiera” y piden a la ciudadanía que extreme las precauciones, ya que desconocen los motivos del agresor ni si atacará de nuevo.

Alerta ciudadana en la Barceloneta

Al no poder difundir la fotografía del sospechoso, las víctimas han compartido una detallada descripción física y de su vestimenta, con la esperanza de que otros posibles afectados puedan identificarlo. El mensaje final es claro: extremen la precaución en la Barceloneta y no duden en llamar al 112 ante cualquier comportamiento sospechoso.