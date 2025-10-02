El paro baja en Cataluña en septiembre y crece la afiliación a la Seguridad Social

El número de desempleados registrados en las oficinas de empleo se redujo en 5.293 personas respecto a agosto (-1,62%), hasta situarse en 322.072 parados, según el Ministerio de Trabajo. En comparación con el mismo mes del año pasado, el paro cayó en 9.858 personas (-2,97%). Catalunya lideró la reducción del desempleo en cifras absolutas, junto con Canarias y la Comunidad Valenciana.

Por provincias, Barcelona concentró el mayor descenso mensual (-1,95%), seguida de Lleida (-1,20%), Tarragona (-0,51%) y Girona (-0,46%). En términos interanuales, Girona (-5,17%) y Lleida (-4,87%) encabezaron la caída.

La bajada del paro estuvo impulsada por el sector servicios, que restó 5.387 desempleados, además de la construcción (-542) y la industria (-363). En cambio, aumentaron los parados sin empleo anterior (+898) y en agricultura (+101).

En paralelo, se firmaron 237.111 contratos en Cataluña, un 48,15% más que en agosto y un 8,69% más que hace un año. Los indefinidos representaron el 45,99% del total (109.047) y los temporales, el 54,01% (128.064).

La evolución positiva también se reflejó en la Seguridad Social. Cataluña ganó una media de 14.869 afiliados en septiembre (+0,39%), lo que eleva el número total de ocupados a 3.863.651. En términos interanuales, la afiliación subió en 76.460 personas (+2,02%).

Si se atiende al dato del último día del mes, el sistema sumó 17.708 afiliados respecto a agosto. Catalunya fue la segunda comunidad con mayor crecimiento de afiliación, tras la Comunidad de Madrid, y por delante del País Vasco.

Respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a 30 de septiembre quedaban en Catalunya 1.373 trabajadores afectados. En el conjunto de España, la cifra se situaba en 9.830.