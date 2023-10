Puigdemont: "El Estado español asesinó a Lluís Companys y debe pedir perdón"

El ex presidente de la Generalitat y fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, ha querido recordar al ex presidente de la Generalitat, Lluís Companys, muerto hace 83 años, como «una víctima del Estado español». A través de un tuit en su cuenta de X, ha querido dejar muy claro que Companys es víctima del Estado y no «de un pelotón de incontrolados».

Es por eso que reclama en el gobierno que pida perdón en todo Cataluña para ejecutar un presidente de la Generalitat por el simple hecho de serlo: «No es una víctima de un pelotón de incontrolados; es una víctima formal del Estado español. Y es este quien tiene que pedir perdón en el pueblo de Cataluña, porque lo ejecutó por haber sido presidente», asevera.

Puigdemont no solo lamenta la “ejecución de Companys a sangre fría a manos del Estado”, sino que lamenta que “ciertamente, fue asesinado en manos de fascistas, pero resuena porque es mucho más que esto: fue detenido, extraditado, maltratado, juzgado, condenado y ejecutado por las autoridades del Estado español de acuerdo con la legalidad vigente«, sentencia. En esta misma piada, Puigdemont comparte un enlace donde se puede ver el expediente del consejo de guerra que recibió Companys antes de ser fusilado.