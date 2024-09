"Puigdemont no se marchó de Barcelona hasta las 20h"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, estuvo en Barcelona el día del pleno de investidura de Salvador Illa hasta las 20 horas de la tarde. Así lo ha asegurado esta mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en RAC1, desmintiendo que el líder del partido se marchara justo después del mitin que dio en el Arc de Triomf de la capital catalana. Tras "constatar que no se podía entrar en el Parlament para participar en el pleno de investidura", ha asegurado Turull, tanto él como Puigdemont se subieron en un coche y se instalaron en un piso de la ciudad distinto al que pasaron las últimas 48 horas, en el barrio del Born de la ciudad, próximo al propio paseo Lluís Companys y desde donde fueron andando al mitin. En este piso, ha asegurado Turull, estuvieron siguiendo el pleno de investidura y el dispositivo Jaula que activaron los Mossos d'Esquadra para detenerle a su salida de la ciudad, pero no se movieron de allí hasta pasadas las 14 horas, cuando fueron a otro piso en la capital catalana. Se especula que estos dos pisos están ubicados en el barrio de Poblenou, "más apartado" como ha insinuado Turull y en la zona norte de la ciudad, desde donde huyeron "por carretera" a Francia sobre las 20 horas. El dispositivo de los Mossos ya estaba, por entonces, desactivado; y el secretario general de Junts no ha aclarado si su salida del país fue por la AP-7, por donde ha asegurado que entraron, por lo que podría haber huido por carreteras secundarias.