¿Qué países han prohibido ya la importación de carne de cerdo española tras los casos de peste porcina?

El parque de Collserola, en Barcelona, está totalmente cercado por las autoridades tras registrar casos de peste porcina africana por primera vez en 30 años en España. Además, ocho jabalíes fallecidos están bajo observación y la UME ha intervenido en la zona para controlar la situación. Estos efectivos realizarán tareas con drones, de desinfección, de prospección y de retirada de animales, y se unen a los cerca de 300 efectivos que ha puesto a disposición la Generalitat para trabajar en la zona.

En este contexto, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha estimado que la peste porcina africana (PPA) pone en riesgo 3.000 millones de euros de exportaciones de porcino para Cataluña, de los cuales 1.000 millones corresponden a países de fuera de la Unión Europea (UE).

El conseller ha precisado que, por el momento, persisten los 2 positivos en jabalíes muertos confirmados el pasado viernes y que actualmente hay 8 animales sospechosos que están siendo analizados por el laboratorio central de Madrid de los 40 animales estudiados hasta el momento.

También ha recordado que los animales analizados en las 39 granjas que están en el radio de 20 kilómetros del punto donde se ha detectado el brote han dado todos negativo en las pruebas.

Estos países vetan la entrada de cerdo español

Tras conocer los casos, varios países han prohibido o suspendido ya la importación de carne de cerdo desde España. Entre ellos se encuentran:

México , que ha suspendido las importaciones de productos porcinos españoles.

Japón , que ha prohibido la entrada de carne de cerdo procedente de España.

Taiwán , que ha vetado el ingreso de productos de cerdo españoles.

China , que ha impuesto una prohibición temporal a las importaciones de carne de cerdo desde la provincia de Barcelona, aunque no desde todo el país.

Reino Unido, que ha suspendido temporalmente las importaciones de carne de cerdo de España.

Estas medidas responden al primer caso confirmado de peste porcina africana en España desde 1994, lo que ha generado preocupación en el sector porcino y en los mercados internacionales.