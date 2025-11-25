La receta del PSC para frenar el auge de Aliança y de Vox: reformar el reglamento del Parlament para "limitar ciertos discursos"

La portavoz del grupo de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha mostrado este martes la disposición de su grupo parlamentario a valorar una reforma del reglamento del Parlament para "limitar ciertos discursos" que considera de extrema derecha.

"Siempre garantizando la libertad de expresión del conjunto de grupos parlamentarios de esta Cámara, pero entendemos que hay discursos que no tienen cabida en este Parlament ni en unas sociedades plenamente democráticas", ha dicho en una rueda de prensa este martes en el Parlament.

Preguntada por los resultados del barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) este lunes, se ha referido a lo que ha calificado de limitaciones del cordón sanitario a fuerzas de extrema derecha: "Una vez llegan estos discursos de extrema derecha al Parlament, pues nos limitan, porque el reglamento así establece que son grupos parlamentarios con todos los derechos", ha explicado.

En esta línea, ha dicho que se puede actuar de determinadas maneras fijadas por el cordón sanitario y ha insistido en su ofrecimiento a hablar con el resto de grupos parlamentarios para "acabar con los discursos de extrema derecha" en el Parlament.

"Nosotros aplicamos un cordón sanitario con las cuestiones, que no les votamos nada a favor, intentamos no llevar al pleno ninguna de sus propuestas legislativas", ha añadido.

Gestión del CEO

Preguntada por si el CEO debería dejar de depender del Departament de la Presidencia y debería ser gestionado por el Parlament, como ha apuntado Junts, ha dicho que si esta es una propuesta que el grupo de Junts quiere hacer se podrá "dialogar".

Además, ha dicho que lo que hacen las encuestas del CEO es "reflejar corrientes de opinión" y que es de esta manera como valoran el conjunto de los resultados.