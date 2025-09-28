El PP rechaza colgar una pancarta en favor de la Flotilla en el Ayuntamiento de Barcelona

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado este sábado que el acuerdo de Junts, PSC, Comuns y ERC para colgar a partir de mañana una pancarta en la fachada del consistorio en apoyo de la Global Sumud Flotilla es una "vulneración flagrante" de la neutralidad institucional. Junts, PSC, Comuns y ERC llegaron el pasado viernes a un acuerdo para, mañana a primera hora, colgar una pancarta en la fachada municipal en apoyo a la Flotilla coincidiendo con la jornada 'castellera' que se celebrará en la plaza Sant Jaume con motivo de las fiestas de la Mercè.

La pancarta tiene por objetivo condenar el "genocidio" del pueblo palestino por parte de Israel y mostrar la solidaridad con la Flotilla.

El presidente del grupo popular ha hecho público este sábado un comunicado donde asegura que "la fachada del Ayuntamiento pertenece a todos los barceloneses y no puede convertirse en un espacio de propaganda ideológica". Sirera recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido, de manera reiterada, que ningún símbolo ni pancarta de carácter partidista o ideológico puede colocarse en edificios públicos, porque rompe el principio de neutralidad que debe regir toda administración.

El dirigente popular considera que con esta pancarta se quiere "dar cobertura política" a una iniciativa internacional en la que participa, entre otros dirigentes, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC Jordi Coronas, por lo que considera que se utilizan las instituciones para promocionar "causas particulares".

Daniel Sirera califica lo que está ocurriendo en Gaza como "un drama humanitario" que merece "toda" su condena, pero considera "indignante que quienes hoy apoyan a la Flotilla callen ante los crímenes de Hamás y se olviden de exigir la liberación inmediata de los rehenes israelíes, secuestrados desde el 7 de octubre de 2023".

En su opinión, el Ayuntamiento de Barcelona debería centrarse en resolver los problemas de la ciudad, como la seguridad y la limpieza, y denuncia que colgar la pancarta durante las fiestas de la Mercè rompe el carácter "festivo, cultural y religioso" de la jornada.

El PP, ha anunciado Sirera, "estudiará todas las acciones legales y políticas necesarias para garantizar que el Ayuntamiento respete la neutralidad institucional y se centre en las verdaderas prioridades de los barceloneses".