“El robo fue perfecto”: un turista cuenta cómo le vaciaron el equipaje al llegar en autobús a la Estació del Nord

Un viajero estadounidense ha denunciado en Reddit haber sido víctima de un robo en Barcelona nada más llegar desde Francia. Según su testimonio, publicado en el popular foro, perdió todas sus pertenencias en un autobús procedente de Narbonne cuando el conductor abrió los compartimentos de equipaje en la Estació del Nord y desapareció unos segundos.

“En menos de un minuto, mi mochila y mi bolsa habían desaparecido”, explica el afectado. “El conductor abrió las puertas de carga, se fue, y cuando bajé del autobús ya no había ni rastro de mis cosas”. En el interior del equipaje llevaba ropa, material deportivo y una colección de más de veinte medallas de carreras extremas por Europa, además de objetos personales que calcula pesaban unos 40 kilos.

Un punto crítico para los robos

El testimonio, que ha generado cientos de comentarios, alerta sobre la falta de seguridad en Barcelona, especialmente en la Estació del Nord, donde el propio usuario describe “docenas de personas merodeando, algunas durmiendo junto a las escaleras o los bordes de la acera”.

El turista sospecha que los ladrones en la Estació del Nord actuaron de forma coordinada: esperaron a que el conductor abriera los compartimentos, cogieron el equipaje más voluminoso y escaparon por la salida trasera del aparcamiento, justo detrás del autocar. “No tardé ni cinco minutos en dar la vuelta a la estación, pero el autobús ya había desaparecido”, explica.

La víctima intentó rastrear la zona, revisando contenedores y rincones cercanos, pero sin éxito. Poco después, recibió una notificación bancaria alertando de un intento de pago de 7 dólares en un estanco cercano, con una de las tarjetas que llevaba guardadas en la mochila.

“Barcelona, una zona competitiva para los ladrones”

El viajero, que asegura llevar años recorriendo Europa, calificó el suceso como “una lección de viaje”: “Si usas el maletero del autobús, asegúrate de bajar antes de que el conductor abra las puertas”. También recomendó a otros turistas que viajan en autobús a Barcelona extremar las precauciones, pues considera que la ciudad “es un punto competitivo para los ladrones profesionales”.

El afectado, que afortunadamente conservaba su pasaporte, dinero y móvil en una riñonera de seguridad, cerró su relato con ironía: “No me asaltaron ni tuve que pasar por comisaría. Y el ladrón se ha llevado 80 libras de basura que nadie querría. Aun así, fue un robo ejecutado con precisión impresionante”.

El caso ha reabierto el debate sobre los robos en Barcelona, una problemática que sigue afectando tanto a residentes como a visitantes, especialmente en estaciones y transportes públicos.